民眾黨凱道集會 新黨副秘書長下跪、台灣國場外批操弄民粹

民眾黨號召支持者今天下午到凱達格蘭大道集會討公道，場外獨派團體台灣國高舉大旗反批操弄民粹，新黨副秘書長游智彬則下跪說要力挺柯文哲，分別經警方舉牌警告和制止後離去。

凱道集會活動自下午2時起開始進行，逾20名國民黨立委到場聲援，支持者小草們自中午便陸續進場響應；北市警方規劃125警維安、60警待命。

場外、景福門後方路口則有台灣國成員約十餘人持寫滿標語的大旗表達不同意見。

台灣國理事長陳峻涵表示，台灣有完整司法制度，前台北市長柯文哲捨法律正途不走，反而操弄民粹，試圖用街頭聲浪對抗司法審判，居心叵測。

游智彬也現身在台灣國抗議區當場下跪並控訴執政黨官僚，警方見狀一度欲制止並將他拉起，游智彬則大呼萬一他受傷、誰負責，隨即又稱就算用爬的也要力挺柯文哲。

部分小草路過見狀不滿，發言回嗆台灣國成員，經民眾黨糾察隊成員和警方迅速調解、制止，所幸未釀更大糾紛。

警方隨後於下午2時二度舉牌警告後，台灣國等人才陸續解散離去。

台北地方法院審理京華城案、柯文哲政治獻金案，26日依貪污治罪條例違背職務收賄罪判處柯文哲13年徒刑、褫奪公權6年；公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應合併執行17年徒刑，褫奪公權6年。