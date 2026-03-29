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為柯文哲討公道…民眾黨喊凱道超過3萬人 網紅大吼「貪汙犯」被警架離

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為柯文哲討公道…民眾黨喊凱道超過3萬人 網紅大吼「貪汙犯」被警架離

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院上周一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會活動聲援，主持人許甫在下午3時許宣布現場超過3萬人，現場則出現網紅「吃屎哥」怒嗆柯文哲貪汙犯等少數零星抗爭。

台北地方法院一審宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年，民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動，基隆市副市長邱佩琳、新竹市副市長邱臣遠、苗栗縣副縣長賴香伶皆現身力挺，國民黨也有超過20名立委到場助陣。

活動進行到下半場時，主持人許甫在3時25分宣布現場超過3萬人，現場則有網紅「吃屎哥」大吼柯文哲貪汙犯，隨即被在場員警架走帶離現場。

根據民眾黨流程規劃，活動會前將由「司法正義野台開講」暖場，活動開始後則依序為民眾黨議員宣講、國民黨立法院黨團宣講、民眾黨公職宣講、民眾黨立法院黨團宣講、來賓宣講，壓軸則為黃國昌與柯文哲宣講。

柯文哲 京華城

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