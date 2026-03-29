快訊

李昌鈺辭世／良性腦瘤也有風險 出現這些症狀別輕忽

號召「小草」在凱道集會 民眾黨宣布集會人數超過1萬人

全球海運哪裡最脆弱？經濟學人推演曝光 台海戰爭恐釀航程暴增58%

號召「小草」在凱道集會 民眾黨宣布集會人數超過1萬人

攝影中心／ 記者邱德祥林伯東余承翰／即時報導
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影

京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動，誓言將致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

針對民眾黨發起集會活動，不少支持者透過網路號召到場響應，各縣市黨部與議員參選人也紛紛動員，希望藉此展現民眾黨大型活動的動員能力。下午2點多時，民眾黨現場宣布集會人數超過1萬人。民眾黨表示，當國家的司法不再公平正義、淪為執政者的工具，「這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，我們此時、此地、此刻就必須站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰」，民眾黨將堅定和人民站在一起，共同走上達格蘭大道為正義發聲，未來更會致力於務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動。記者邱德祥／攝影
民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動。記者邱德祥／攝影

民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，國民黨立院黨團到場力挺宣講。記者林伯東／攝影
民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，國民黨立院黨團到場力挺宣講。記者林伯東／攝影

民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，訴求為民主人權而戰、為司法改革而戰。記者林伯東／攝影
民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，訴求為民主人權而戰、為司法改革而戰。記者林伯東／攝影

柯文哲 京華城 凱道 小草

延伸閱讀

蔡壁如力挺柯文哲角逐下任民眾黨主席 黃國昌：早就希望柯回來接任

民眾黨聲援柯文哲未見藍營大咖 黃國昌：鄭麗文有表達出席意願

【即時短評】國民黨不敢上凱道「ALL IN」？柯文哲讓國民黨愛恨交加

329上凱道討公道！高雄3輛遊覽車115人北上聲援柯文哲

相關新聞

號召「小草」在凱道集會 民眾黨宣布集會人數超過1萬人

「京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動，誓言將致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

聲援柯文哲藍營內部意見不一 鍾小平：不必討好白營放棄中間選民

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，民眾黨痛批判決不公，今下午將上凱道、討公道。藍營有逾20位藍委到場力挺，不過藍營內部對於是否到場聲援意見不一，北市議員鍾小平直言，藍委在「藍白合」欠人情去可以理解，但他認為沒必要因討好白營支持者，放棄中間選民，應審慎思考。

蔡壁如力挺柯文哲角逐下任民眾黨主席 黃國昌：早就希望柯回來接任

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，民眾黨中央委員蔡壁如力挺其參選下任民眾黨主席。民眾黨主席黃國昌今天表示，自己早就希望柯文哲回任黨主席，「老大（柯文哲）只要點頭，隨時就回來接任黨主席。」

影／民眾黨「上凱道討公道」 謝龍介開場：大家為「阿北」送暖

民眾黨今天下午舉行「上凱道討公道」集會，國民黨立委謝龍介先開場並指出，現在政府把司法當工具對付意見不同的人，非常可惡，今天不只是為了個人，而是為司法及民主發展站出來，大家一起為「阿北」柯文哲送暖。

民眾黨聲援柯文哲未見藍營大咖 黃國昌：鄭麗文有表達出席意願

民眾黨前主席柯文哲所涉「京華城案」，台北地方法院上周以貪汙等罪一審判決17年有期徒刑、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨發起「上凱道討公道」集會活動，國民黨主席鄭麗文也有表達出席意願，只不過南部行程結束後恐怕趕不上。

直播／民眾黨329「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員、還有20藍委助陣

「京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午將在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，除柯文哲與民眾黨主席黃國昌上台宣講外，已知有約20名國民黨立委會到場助陣，這場為柯文哲「爭公道」的集會活動，展現的能量也被視為觀察民眾黨今後發展的重要參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。