號召「小草」在凱道集會 民眾黨宣布集會人數超過1萬人

「京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動，誓言將致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

針對民眾黨發起集會活動，不少支持者透過網路號召到場響應，各縣市黨部與議員參選人也紛紛動員，希望藉此展現民眾黨大型活動的動員能力。下午2點多時，民眾黨現場宣布集會人數超過1萬人。民眾黨表示，當國家的司法不再公平正義、淪為執政者的工具，「這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，我們此時、此地、此刻就必須站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰」，民眾黨將堅定和人民站在一起，共同走上達格蘭大道為正義發聲，未來更會致力於務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動。記者邱德祥／攝影

民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，國民黨立院黨團到場力挺宣講。記者林伯東／攝影