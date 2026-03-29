蔡壁如力挺柯文哲角逐下任民眾黨主席 黃國昌：早就希望柯回來接任

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，民眾黨中央委員蔡壁如力挺其參選下任民眾黨主席。民眾黨主席黃國昌今天表示，自己早就希望柯文哲回任黨主席，「老大（柯文哲）只要點頭，隨時就回來接任黨主席。」

台北地方法院一審宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年，蔡壁如昨天表態力挺柯文哲參選下一任民眾黨主席。

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動，針對蔡壁如的說法，黃國昌會前受訪時兩度表示，他早就希望柯文哲回任民眾黨主席，「老大只要點頭，隨時就回來接任黨主席」，但是看到台北地方法院一審宣判，根本就是要斬斷柯文哲接下來所有政治可能。

黃國昌指出，從公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法及政黨法，台北地方法院透過荒腔走板的210萬元，「不管怎麼樣，就是要找一個罪，可以判10年以上，斷掉柯文哲接下來所有政治道路」，也因此所有小草、支持者及民眾黨公職都感到憤恨不平。

「210萬元捐給民眾黨的政治獻金，沒有一塊錢掉到柯文哲的口袋」，黃國昌說，甚至連柯文哲都不知道有這筆政治獻金，結果竟然能夠作為圖利京華城、賄賂的對價，怎麼會有這麼離譜的判決，擺明就是要找到一個罪名，以重判柯文哲達到民進黨的政治目的。