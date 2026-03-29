影／民眾黨「上凱道討公道」 謝龍介開場：大家為「阿北」送暖

民眾黨今天下午舉行「上凱道討公道」集會，國民黨立委謝龍介先開場並指出，現在政府把司法當工具對付意見不同的人，非常可惡，今天不只是為了個人，而是為司法及民主發展站出來，大家一起為「阿北」柯文哲送暖。

「京華城案」26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援。

活動還沒正式開始，由謝龍介先開場，他表示，不公不義的政府用司法手段對付意見不同的人非常可惡，台灣的民主是2300萬人不斷付出代價換來的；如今政府卻把司法當工具，對付意見不同的人，這是對民主最大的傷害。

謝龍介質疑，現在司法還能讓人信任？今天大家走上街頭發聲，因為有政府把司法當作工具對付在野黨，甚至對付意見不同的人；所以今天不是為個人，是為了司法、民主發展而站出來。這是條漫長的路，大家一起用溫暖的手、溫暖的心為「阿伯」送暖，大家一起把司法的公平正義找回來。

謝龍介會前受訪時也說，台灣的民主必須要建構在法治的基礎上，但司法一而再、再而三失去人民的信任，各位可以看到該案從開始偵辦就「偵查大公開」，如「8點檔連續劇」模式呈現在國人的眼前，這就是標準的政治謀殺。

謝龍介指出，讀過最後判決後，發現好像沒有柯文哲犯案具體事證，卻判了17年，從當事人進到市長室見完面後，因為面帶微笑，所以就形成期約賄選，社會對於這點自有公斷；今天來就是為了送一個溫暖，柯文哲家人跟柯文哲要為司法清白全力奮鬥、戰鬥，那大家也為台灣民主法治、是非公義一起戰鬥。

另外，有國民黨議員參選人們擔憂，聲援柯案不一定選情有幫助？謝龍介認為，不要什麼事情都考慮到選情，現在有藍白支持者高度期待藍白合作，終極目標就是2028年大選政黨輪替，換下賴清德總統政權。