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民眾黨聲援柯文哲未見藍營大咖 黃國昌：鄭麗文有表達出席意願

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天下午在凱達格蘭大道舉行「 戰！329上凱道討公道」，訴求為民主人權而戰、為司法改革而戰。記者林伯東／攝影
民眾黨今天下午在凱達格蘭大道舉行「 戰！329上凱道討公道」，訴求為民主人權而戰、為司法改革而戰。記者林伯東／攝影

民眾黨前主席柯文哲所涉「京華城案」，台北地方法院上周以貪汙等罪一審判決17年有期徒刑、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨發起「上凱道討公道」集會活動，國民黨主席鄭麗文也有表達出席意願，只不過南部行程結束後恐怕趕不上。

民眾黨下午在凱達格蘭大道舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動，黃國昌會前受訪時表示，「我們要討的不是柯文哲一個人的公道，我們是要討是台灣司法正義的公道」，因為在國家機器濫用司法檢調、黨檢媒三位一體的操作之下，如果連柯文哲都可以得到不公平的裁判，未來到底還有誰可以倖免於此？

黃國昌說，此案不只關乎柯文哲一個人的清白，而是關乎台灣的司法制度能否再被人民信賴，還有是否能夠真正實踐公平正義，民眾黨歡迎所有認同「台灣司法必須改革」的人站出來，同時也感謝國民黨立委響應活動。

黃國昌透露，鄭麗文昨天有致電民眾黨秘書長周榆修表達出席意願，但是因為對方在南部跑行程的時間來不及，「她回來的時候，好像已經傍晚了，我們的活動表定在四點半就會結束」，無論如何感謝國民黨朋友的支持，同時也感謝大家都付諸具體的行動。

媒體詢問，國民黨是否有態度分歧，黃國昌則重申，對於所有支持司法改革、聲援柯文哲清白的朋友，「他們願意來參加這場活動，民眾黨只有表達感謝」，而在上凱道討公道活動結束以後，如何為台灣人民打造真正值得被信任、能夠實踐公平正義的司法，這才是更重要的事情。

根據民眾黨流程規劃，活動會前將由「司法正義野台開講」暖場，活動開始後則依序為民眾黨議員宣講、國民黨立法院黨團宣講、民眾黨公職宣講、民眾黨立法院黨團宣講、來賓宣講，壓軸則為黃國昌與柯文哲宣講。

柯文哲 京華城 凱道 鄭麗文 黃國昌

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