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聲援柯文哲藍營內部意見不一 鍾小平：不必討好白營放棄中間選民
民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，民眾黨痛批判決不公，今下午將上凱道、討公道。藍營有逾20位藍委到場力挺，不過藍營內部對於是否到場聲援意見不一，北市議員鍾小平直言，藍委在「藍白合」欠人情去可以理解，但他認為沒必要因討好白營支持者，放棄中間選民，應審慎思考。
鍾小平表示，國民黨對於這次凱道遊行意見相當分歧，一種蔣萬安不去、所有國民黨台北市議員也都不會去，第二種台北市5位藍委則會出席因「藍白合」欠人情。
鍾小平說，從他的角度來看，不需為了白營選票而去討好，而去放棄中間選民，「如同為得到阿里山5千年紅檜，放棄整座森林」國民黨公職、支持者應審慎思考。
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