快訊

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

每月被動收入3萬！36歲上班族只買這3檔 一票網友跪了：穩領9％以上年化利息

2026機票漲價潮來了！網推省錢妙招一次看 「外站票」攻略成出國關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】國民黨不敢上凱道「ALL IN」？柯文哲讓國民黨愛恨交加

聯合報／ 記者屈彥辰陳舜協／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲日前因「京華城案」被依貪汙罪一審重判，民眾黨號召「小草」上凱道為其「爭公道」。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲日前因「京華城案」被依貪汙罪一審重判，民眾黨號召「小草」上凱道為其「爭公道」。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲日前因「京華城案」被依貪汙罪一審重判，民眾黨號召「小草」上凱道為其「爭公道」。但國民黨主席鄭麗文因「既定行程」無法出席集會現場，52席國民黨立委也僅20席會到凱道現場，可見「爭公道」的訴求與其因貪汙判刑的利害權衡，以加上柯文哲在2024年大選「藍白合」的轉折，不少國民黨人對柯文哲的「清白」不敢「ALL IN」，可說是國民黨人對他「愛恨交加」複雜情緒的具體呈現。

柯文哲曾自言意識形態為「墨綠」，更曾直言這輩子最討厭的就是「蟑螂與國民黨」。這種將百年大黨與害蟲畫上等號的羞辱，讓國民黨內最忠貞的支持者始終難以對其產生真正的認同。即便2024年四大選期間「藍白合」一度出現曙光，那群支持者也僅是基於大局的「勉力克制」，而非發自內心地欣賞柯文哲。

隨著大選破局，雙方分道揚鑣。選後，柯文哲不得不獨自吞下合作失敗的苦果，因京華城案遭羈押及長期的司法追訴。即便深陷司法泥淖，政壇仍傳出柯文哲考慮「綠白合」的流言，這令部分國民黨要角私下感嘆「柯真的要想清楚」；在愛恨交織的情緒中，藍營為了維持在野合作的制衡力，哪怕對其反覆的立場有所不滿，也只能選擇「隱忍」。

如今，柯文哲因京華城案一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年。若二審維持原判，其政治生命恐將宣告終結。民眾黨為其政黨生存，「上凱道」成為展現其政黨能量的唯一手段，但因其所涉罪名為「貪汙」，倘若國民黨此時為了「下架民進黨」必要的「藍白合」選擇無條件力挺，若二審維持原判，則將落入「瞎挺」甚或是「挺貪汙」批評，此時的站在批判司法制度的高度上適度抽離，既維持「藍白合」的善意，又不致於被柯文哲未來難測的司法判決拖累，除了是務實判斷，也更加夯實柯文哲讓國民黨「愛恨交加」，國民黨必須以實際行動表達對民眾黨的支持，批判司法制度的不公，又要極力避免受無法預測的二審判決牽累的安排。

然而，柯文哲的淡出，是否就意味著國民黨能自此迎來「幸福快樂的日子」？答案恐怕並不樂觀。在台灣當前的政治光譜中，第三勢力已然成形，即便民眾黨勢衰，這股力量也未必會流向藍營。面對未來，國民黨或許別無選擇，唯有繼續與民眾黨並肩，促成穩定的藍白合作，方能保有引導國家重回正軌的契機。

柯文哲 京華城 凱道 國民黨

延伸閱讀

民眾黨發起「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員還有20藍委助陣

柯文哲重判！趙少康下午上凱道聲援 怒嗆政治介入：為台灣法治討公道

因既定行程無法到凱道 鄭麗文發聲：堅定聲援民眾黨 守住法治尊嚴

民眾黨今上凱道抗議司法 20藍委助陣

相關新聞

北上聲援柯文哲！台中小草：太子集團都沒有處理得這麼重

民眾黨前主席柯文哲被判刑17年，台中市支持他的小草們今天上午分別從各地搭遊覽車，北上到凱達格蘭大道聲援他。

柯文哲重判！趙少康下午上凱道聲援 怒嗆政治介入：為台灣法治討公道

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，民眾黨痛批判決不公，今下午將上凱道、討公道，逾20位藍委將到場力挺，中廣前董事長趙少康今表示，自己下午也會到場聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。

專家觀點／小草今上凱道挺柯 學者：藍白合終極挑戰在2028

民眾黨前主席柯文哲日前因其在台北市長任內核定的「京華城案」，日前被台北地方法院以涉貪汙罪一審判決有期徒刑17年、褫奪公權6年等，恐危及柯文哲的2028年總統大選之路。民眾黨今發動「小草」上凱道，但國民黨並未展現全力支援態勢。有學者表示，國民黨勿有「趁你病，要你命」的心態，應對民眾黨更好，年底九合一選舉如大勝，應歸功藍白合；民眾黨為營救柯文哲，「勢必會愈來愈藍」。

【即時短評】國民黨不敢上凱道「ALL IN」？柯文哲讓國民黨愛恨交加

民眾黨前主席柯文哲日前因「京華城案」被依貪汙罪一審重判，民眾黨號召「小草」上凱道為其「爭公道」。但國民黨主席鄭麗文因「既定行程」無法出席集會現場，52席國民黨立委也僅20席會到凱道現場，可見「爭公道」的訴求與其因貪汙判刑的利害權衡，以加上柯文哲在2024年大選「藍白合」的轉折，不少國民黨人對柯文哲的「清白」不敢「ALL IN」，可說是國民黨人對他「愛恨交加」複雜情緒的具體呈現。

翁曉玲批柯文哲案法官「憑微笑定罪」指法治人權崩解

民眾黨今號召「小草」及懷疑現行司法制度不公正的民眾上凱道抗議司法不公，聲援因「京華城案」被判重型的民眾黨前主席柯文哲，約20名國民黨立委也將助陣。國民黨立委翁曉玲也評論柯案，質疑北院判決收賄圖利的理由薄弱，「當微笑可以定罪，法治人權面臨崩解」，當推測取代證據，想像凌駕法律，司法還剩下什麼？

民眾黨發起「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員還有20藍委助陣

「京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午將在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，除柯文哲與民眾黨主席黃國昌上台宣講外，已知有約20名國民黨立委會到場助陣，這場為柯文哲「爭公道」的集會活動，展現的能量也被視為觀察民眾黨今後發展的重要參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。