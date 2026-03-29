【即時短評】國民黨不敢上凱道「ALL IN」？柯文哲讓國民黨愛恨交加

民眾黨前主席柯文哲日前因「京華城案」被依貪汙罪一審重判，民眾黨號召「小草」上凱道為其「爭公道」。但國民黨主席鄭麗文因「既定行程」無法出席集會現場，52席國民黨立委也僅20席會到凱道現場，可見「爭公道」的訴求與其因貪汙判刑的利害權衡，以加上柯文哲在2024年大選「藍白合」的轉折，不少國民黨人對柯文哲的「清白」不敢「ALL IN」，可說是國民黨人對他「愛恨交加」複雜情緒的具體呈現。

柯文哲曾自言意識形態為「墨綠」，更曾直言這輩子最討厭的就是「蟑螂與國民黨」。這種將百年大黨與害蟲畫上等號的羞辱，讓國民黨內最忠貞的支持者始終難以對其產生真正的認同。即便2024年四大選期間「藍白合」一度出現曙光，那群支持者也僅是基於大局的「勉力克制」，而非發自內心地欣賞柯文哲。

隨著大選破局，雙方分道揚鑣。選後，柯文哲不得不獨自吞下合作失敗的苦果，因京華城案遭羈押及長期的司法追訴。即便深陷司法泥淖，政壇仍傳出柯文哲考慮「綠白合」的流言，這令部分國民黨要角私下感嘆「柯真的要想清楚」；在愛恨交織的情緒中，藍營為了維持在野合作的制衡力，哪怕對其反覆的立場有所不滿，也只能選擇「隱忍」。

如今，柯文哲因京華城案一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年。若二審維持原判，其政治生命恐將宣告終結。民眾黨為其政黨生存，「上凱道」成為展現其政黨能量的唯一手段，但因其所涉罪名為「貪汙」，倘若國民黨此時為了「下架民進黨」必要的「藍白合」選擇無條件力挺，若二審維持原判，則將落入「瞎挺」甚或是「挺貪汙」批評，此時的站在批判司法制度的高度上適度抽離，既維持「藍白合」的善意，又不致於被柯文哲未來難測的司法判決拖累，除了是務實判斷，也更加夯實柯文哲讓國民黨「愛恨交加」，國民黨必須以實際行動表達對民眾黨的支持，批判司法制度的不公，又要極力避免受無法預測的二審判決牽累的安排。

然而，柯文哲的淡出，是否就意味著國民黨能自此迎來「幸福快樂的日子」？答案恐怕並不樂觀。在台灣當前的政治光譜中，第三勢力已然成形，即便民眾黨勢衰，這股力量也未必會流向藍營。面對未來，國民黨或許別無選擇，唯有繼續與民眾黨並肩，促成穩定的藍白合作，方能保有引導國家重回正軌的契機。