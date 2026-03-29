翁曉玲批柯文哲案法官「憑微笑定罪」指法治人權崩解

民眾黨今號召「小草」及懷疑現行司法制度不公正的民眾上凱道抗議司法不公，聲援因「京華城案」被判重型的民眾黨前主席柯文哲，約20名國民黨立委也將助陣。國民黨立委翁曉玲也評論柯案，質疑北院判決收賄圖利的理由薄弱，「當微笑可以定罪，法治人權面臨崩解」，當推測取代證據，想像凌駕法律，司法還剩下什麼？

為聲援一審遭重判柯文哲，民眾黨今下午2時在凱道集會，國民黨立法院黨團發文力挺，約20名藍委助陣。翁曉玲稍早也於臉書發文，表示讀了北院發布的判決理由摘要， 有些想法不吐不快。

翁曉玲說明，該案判決指出，檢方所稱的「1500萬元賄款」並無實證，無法認定為犯罪事實。在缺乏核心犯罪事實的情況下，法院卻轉而以「七筆政治獻金（共210萬元）」作為行賄依據，甚至輔以「可能有後謝」的推測，填補證據的空缺，直接推論為行賄對價。這種「找不到主要證據，就用次要事實補強」的邏輯，實質上已經掏空「罪刑法定原則」。

翁曉玲還指，更令人訝異的是，判決竟採信證人朱亞虎所描述的威京集團主席沈慶京離開柯辦後「面露滿意的微笑」，作為收賄「默示對價合意」的推論基礎。自由心證從來不是讓法官用「表情解讀」取代證據，當「微笑」可以被解釋為賄賂合意，那麼未來是不是「皺眉」、「點頭」都可以成為犯罪證據？這已經不是證據評價的自由心證，而是主觀的「自由想像」。

翁曉玲表示，刑事審判的標準，應是「罪疑唯輕」、「無罪推定」，但該案卻出現明顯的錯置，找不到實際賄款，就用政治獻金替代；無直接對價證據，就用「微笑」推定；證據不足，就用「可能有後謝」補強。

翁曉玲認為，當「可能」就足以入罪，無罪推定就已經名存實亡，若司法允許用想像補事實、用推測補證據、用可能取代確信，每一個人都有可能被拼湊成一個「看起來有罪」的被告。當「微笑」可以成為定罪依據，台灣失去的不只是一次判決的公信力，而是整個法治國家的根基。