民眾黨發起「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員還有20藍委助陣

「京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今天下午將在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援，除柯文哲與民眾黨主席黃國昌上台宣講外，已知有約20名國民黨立委會到場助陣，這場為柯文哲「爭公道」的集會活動，展現的能量也被視為觀察民眾黨今後發展的重要參考。

柯文哲日前被一審宣判後，曾召開記者會，強調自己沒有圖利也不會貪汙，稱「京華城案」早已變成「寫好的政治劇本在善後」，這是政治操作下的一場司法表演，他永遠都不會向賴清德總統屈服。

民眾黨今天下午在凱達格蘭大道舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會活動，誓言將致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

針對民眾黨發起集會活動，不少支持者透過網路號召到場響應，各縣市黨部與議員參選人也紛紛動員，希望藉此展現民眾黨大型活動的動員能力。

民眾黨表示，當國家的司法不再公平正義、淪為執政者的工具，「這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，我們此時、此地、此刻就必須站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰」，民眾黨將堅定和人民站在一起，共同走上達格蘭大道為正義發聲，未來更會致力於務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

根據民眾黨流程規劃，活動會前將由「司法正義野台開講」暖場，活動開始後則依序為民眾黨議員宣講、國民黨立法院黨團宣講、民眾黨公職宣講、民眾黨立法院黨團宣講、來賓宣講，壓軸則為黃國昌與柯文哲宣講。