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柯文哲重判！趙少康下午上凱道聲援 怒嗆政治介入：為台灣法治討公道

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，中廣前董事長趙少康今表示，下午會到凱道聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。記者胡經周／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，中廣前董事長趙少康今表示，下午會到凱道聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。記者胡經周／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，民眾黨痛批判決不公，今下午將上凱道、討公道，逾20位藍委將到場力挺，中廣前董事長趙少康今表示，自己下午也會到場聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。

趙少康指出，民眾黨上周五有邀請，自己也答應今天下午會出席，預計3時34分上台致詞10分鐘，京華城總共刑期17年，但光是收賄一案就被判了13年，算是非常重罪，甚至未來恐不能選總統，一般若要判重刑必須要證據確鑿，沒有疑義，但京華城案證據卻沒有明確金流，「刑判得重證據卻馬馬虎虎」，難道沒有政治力介入？

趙少康說，判決書指出柯文哲收賄210萬圖利沈慶京121億，看起來也並不符合比例原則，且這次上來不僅僅是要幫柯討公道，民眾黨、國民黨現在也有不少人有涉入類似司法案件，若民進黨找理由擴大解讀、干涉司法，把藍白殲滅，恐怕「藍白合」也很難選贏2026、2028，上街頭不只要為柯討公道，更是要為台灣司法討公道。

對於黨內仍有意見不同甚至過去對於柯對藍營不友善的言論在意、包含國民黨主席鄭麗文也曾罵柯是垃圾，趙少康表示，做大事不需在意太多小節，而是要看大局，「真要講我還要怪柯文哲當初不藍白合，害我要出來選總統」，且每個人未來都有可能牽涉司法，判決服不服重、合不合理，必須受大眾檢視，今天上凱道是有意義的。

柯文哲 京華城 凱道 趙少康

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