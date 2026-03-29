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因既定行程無法到凱道 鄭麗文發聲：堅定聲援民眾黨 守住法治尊嚴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今因中南部既定行程無法到場，仍表達聲援民眾黨立場，並表示，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立 ，守住法治尊嚴。圖／取自國民黨臉書
國民黨主席鄭麗文今因中南部既定行程無法到場，仍表達聲援民眾黨立場，並表示，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立 ，守住法治尊嚴。圖／取自國民黨臉書

民眾黨前主席柯文哲遭北院重判17年徒刑，民眾黨發起「上凱道替柯文哲討公道」活動。國民黨主席鄭麗文今因中南部既定行程無法到場，仍表達聲援民眾黨立場，並表示，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立 ，守住法治尊嚴。國民黨表示，國民黨發言人、立委牛煦庭將代表鄭麗文與黨中央到場聲援。

國民黨今指出，今天的凱道集會，是人民對不公不義的怒吼，對司法失衡的控訴，更是對台灣民主法治底線的一次集體捍衛。國民黨要表達最明確的立場，堅定聲援今天站上凱道的所有民眾，堅定聲援柯文哲，堅定聲援每一位不願意向不公不義低頭的台灣人民。

鄭麗文指出，對一位具有高度代表性的政治人物而言，司法判決從來不只是個案，而是具有重大的社會效應。越是這樣的案件，越應該講求程序正義，越應該堅守公平公正。

國民黨表示，當人民看到辦案與審理過程充滿爭議，當人民對過度羈押、比例失衡產生強烈質疑，當一個案件還未走到最後，當事人卻已承受難以回復的沉重代價，社會怎麼可能沒有不安？人民怎麼可能沒有憤怒？如果司法不能讓社會信服，反而讓更多人對制度失去信任，這才是台灣最深的警訊。

國民黨表示，今天站上凱道的人，不只是為一個人發聲，更是在為台灣的民主法治守住底線。因為大家都知道，今天如果對這樣的事情沉默，明天受傷的就不會只有柯文哲，而是每一位相信司法應該公正、相信國家機器不能被濫用的台灣人民。

對於鄭麗文因南部既定行程，無法親自到場，民眾黨表示理解與感謝。國民黨表示，雖然鄭麗文不在現場，但聲援沒有缺席；雖然未能到場，但立場始終堅定如一。國民黨會和所有關心台灣民主、關心司法正義、關心制度公信力的人站在一起。

國民黨表示，今天的凱道，讓大家看見，台灣人民不會對不公不義視而不見；今天的凱道，也讓大家聽見，人民對司法正義的要求，不會被壓下去。聲援柯文哲，聲援司法正義，守住台灣民主法治的底線。

柯文哲 京華城 鄭麗文 凱道

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