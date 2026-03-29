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北上聲援柯文哲！台中小草：太子集團都沒有處理得這麼重
民眾黨前主席柯文哲被判刑17年，台中市支持他的小草們今天上午分別從各地搭遊覽車，北上到凱達格蘭大道聲援他。
總計台中市黨部、陳清龍在豐原后里發起，以及市議員江和樹在大里太平發起，總計有17輛遊覽車上午出發前往。台中市黨部發言人吳皇昇帶著大家在遊覽車上呼口號，表示聲援柯文哲。
一名陳姓補教老師，一早就從烏日帶著早餐來等遊覽車。他說所謂的210萬元，不過就是匯入政黨專戶的政治獻金，卻被拿來當作賄款實在太荒謬了，任何人都不會相信。相對於太子集團的案子也沒有處理得這麼重，還有多少人都潛逃了，這不是政治迫害什麼才是政治迫害。
另一支持者說，柯文哲是清白的，就這麼簡單，所以要去台北聲援他。
吳皇昇說，雖然發起的時間很緊迫，但是從各地參與的民眾很踴躍看來，這一股力量是很龐大的。將參選北屯區市議員的邱于珊說，柯文哲是清白的，這樣的判刑實在太重了，讓人家無法接受。
台中市議員江和樹說，他上午出動13台遊覽車一起前往凱道，大家自動自發，每個人車費平均下來大概只有兩百多塊，去程和返程要吃東西都在高速公路的休息站解決，大家最重要的目的就是要去聲援柯文哲。
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