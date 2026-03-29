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329上凱道討公道！高雄3輛遊覽車115人北上聲援柯文哲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌發起「329上凱道討公道」行動，高雄共115人搭乘遊覽車北上表達心聲。圖／讀者提供
民眾黨主席黃國昌發起「329上凱道討公道」行動，高雄共115人搭乘遊覽車北上表達心聲。圖／讀者提供

民眾黨創黨主席柯文哲京華城等案一審重判17年，為此黨主席黃國昌發起「329上凱道討公道」行動，號召全台各地小草北上聲援阿北。今早高雄共115人搭乘遊覽車北上，三民區市議員擬參選人林于凱及鳳山區議員擬參選人徐尚賢也一同前往台北遊行表達心聲。

出發之前，民眾黨支持者準備「不畏威權、對抗到底」、「萊爾出來面對」等抗議標語表達訴求。民眾黨高市黨部透露，活動公布後回響熱烈，報名人數不止115人，後來因為遊覽車調度不及只能出三輛車。

林于凱說，台灣司法史上，第一個被用「給予政黨之政治獻金」以貪汙法辦的人是時代力量前主席徐永明，第二個是柯文哲。柯文哲的案子，不只是台灣政治史上重大事件，也將成為司法判例上，「政治獻金涉及貪汙首開先例的判定基準」。

徐尚賢質疑檢方辦案「先射箭再畫靶」，沉默只會讓威權更加傲慢，面對綠色威權的橫行與傲慢，人民的憤怒已經到達臨界點。今天要在凱達格蘭大道，要求賴清德，出來面對人民。

柯文哲 京華城 凱道 民眾黨 小草

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