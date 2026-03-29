新聞分析／凱道抗議…民眾黨溫度計 藍白合試金石

民眾黨前主席柯文哲一審遭重判十七年、褫奪公權六年的判決，激起小草對司法不信任與憤怒，民眾黨將小草們帶上凱道，一方面為柯文哲抱不平，一方面則可作為探測民眾黨政黨能量，和藍白合可能性的觀察之窗。

柯文哲在二○二四年總統大選拿下三六九萬票，政黨票衝上百分之廿二，立委席次較上一屆成長至八席，民眾黨坐穩國會第三勢力，成為左右議案的關鍵少數。然而二○二四下半年柯文哲捲入京華城與政治獻金等案，遭起訴和羈押近一年，現任黨主席黃國昌卸任立委後，民眾黨整體聲勢下滑，柯文哲交保後，恢復在全台各地的活動，聲量不復前年。

柯文哲在宣判後記者會，以「我不會屈服」挑戰賴清德總統，聲勢再起，激勵小草們上凱道決心，各地黨部緊急動員遊覽車、共乘表單陸續爆滿，誓言塞爆凱道；但是，民眾黨長期基層組織的弱項，僅僅兩天便要動員七至十萬人塞滿凱道，可謂挑戰。

而國民黨的態度也令人玩味，雖然黨中央和黨團都發文力挺在野黨應團結對抗執政黨，今日也有約廿名藍委赴凱道助陣，但黨主席鄭麗文與黨內大咖相繼缺席。

國民黨和民眾黨去年四月廿六日舉辦反綠共戰獨裁遊行，當時訴求賴總統下台、終止大罷免並釋放柯文哲，動員數萬民眾相挺，藍白黨主席、執政縣市首長、民代皆到場。

藍營人士表示，未聽聞藍營有幫忙動員的訊息，今天的凱道造勢是衡量民眾黨能量的指標。