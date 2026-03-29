民眾黨今上凱道抗議司法 20藍委助陣

為聲援一審遭重判的民眾黨前主席柯文哲，民眾黨今下午二時在凱道集會，支持者們透過網路號召前往，黨部也動員遊覽車載支持者到場；國民黨立法院黨團發文力挺，約廿名藍委助陣。民眾黨前主席柯文哲預計四時過後登台，據了解，柯致詞不會再過多強調自身司法案件，將拉高格局，包括如何應對國內外局勢、照顧更多人，並盼民眾黨扛起重擔。

柯文哲京華城案一審上周四遭重判十七年、褫奪公權六年，民眾黨支持者激憤，數十名鐵桿小草先是到北院外聲援，又湧入記者會大喊「清清白白」。民眾黨主席黃國昌宣布三二九上凱道討公道，各地黨部緊急動員遊覽車北上，還有支持者在各地縣市開共乘表單，陸續爆滿。

黃國昌指出，上凱道不只是要幫柯文哲討公道，更要拯救台灣的司法；若台灣司法可以任由執政者把黑手伸進去操弄，未來只會越來越嚴重，他說，「今日柯文哲，明天任何人」。此外，凱道活動不僅凸顯民眾黨要推動台灣司法改革，現場也會招募志工、開放野台讓民眾上來談，直面群眾凝聚對司改看法。

應民眾黨團總召陳清龍之邀，國民黨立法院黨團昨響應民眾黨凱道活動，並提出拒絕政治辦案、守護在野力量，及還我法治台灣共三訴求。國民黨團內部已有超過廿位委員決定出席，以實際行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲，並與所有期盼司法公正的民眾站在一起。

國民黨主席鄭麗文昨面對媒體追問是否出席，她笑而不答。據悉，鄭麗文早有不公開的地方行程，經協調沒能排開，恐缺席今日活動。而藍營執政縣市首長多另有行程，或未表態參與。至於一審被判十年的威京集團主席沈慶京昨受訪表示，不會出席民眾黨活動，並坦言他害柯文哲蒙受不白之冤。

民進黨立委吳思瑤表示，台北市長蔣萬安一天火速批准凱道路權申請，這種高效率在蔣市府難得一見；為了挺貪腐，為了藍白合，蔣萬安展現前所未有的魄力與高效率，批其特權、惡搞。

蔣萬安昨說，警察局已經很清楚對外說明，就是依照中央的法規以及司法院的解釋依法來辦理。

至於是否上凱道聲援柯？蔣萬安說，他已有其他行程安排，他一再強調，民眾期待的司法是要「本於事實、釐清真相」，要「勿枉也勿縱」，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺。