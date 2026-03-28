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民眾黨329上凱道替柯文哲討公道 北市警動員185警力維安
民眾黨前主席柯文哲因京華城容積率案，被控涉嫌收賄、圖利、公益侵占及背信，台北地方法院26日重判應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨為了替柯文哲與被踐踏的台灣司法討公道，29日號召全國支持者「小草」至總統府前的凱達格蘭大道抗議，台北市警方將動員185名警力維安。
據了解，現場維安警力是採「125+60」部署，125人是由台北市警方出動，另外60人是保一總隊支援，屆時凱道至景福門圓環將全線道封閉，供民眾黨集會遊行。北市警方考量可能有不同立場的團體到場，也已規劃意見表達區，避免雙方發生衝突。
29日的凱道陳抗活動將從下午2點至下午5點，除了民眾黨，國民黨也宣布將有超過20名立委出席響應，一同對抗「綠色威權」。據民眾黨知情人士估計，當天「保底」破千名支持者現身力挺。
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