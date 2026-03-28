京華城案北院裁定沒收不法利益121億 游淑慧點出3個邏輯BUG

京華城案等，北院重判民眾黨前主席柯文哲17年徒刑，另針對京華城的裁定也出爐，其中一項裁定沒收鼎越公司不法利益121億餘元 。台北市議員游淑慧今指出，這個裁定有3個她想不通的邏輯BUG，所謂「不法利益」，來源就是那20%的容積獎勵換算而來，但這20%必須施工完成才可能實現。

游淑慧指出，「明知有詐，卻不叫停，反而等它變現再抽成」？從「裁判」變成了「抽成股東」？法院是在伸張正義，還是等著「收割」犯罪所得？

她點出BUG 1，這個不法利益，目前還沒有發生，應該阻止發生，而非讓其發生、然後沒收。

眾所皆知，這121億的所謂「不法利益」，來源就是那20%的容積獎勵換算而來，問題是，這20%必須施工完成才可能實現。

她說，按理說，既然司法認定這是不法容獎，最直接的做法難道不是「撤銷或廢止容積獎勵」、阻止實現不法嗎？這就像警察去抓賭場，難道會站在旁邊說「你們繼續賭，等賭完大贏家出爐了，我再來沒收那疊賭金」？在犯罪實現前發現卻不阻止，反而等它蓋完再來沒收，這是在反犯罪，還是在坐等抽頭？

游淑慧表示，BUG 2，沒收的前提是「必須蓋完」？法院如果要沒收這 121 億，在邏輯上等同「要求」北市府讓鼎越把整棟樓蓋好。如果不蓋好，這20%的容積就只是空氣，法院也沒收不到錢；如果蓋好了，那就是讓北市府帶頭違法發照給不法利益。難道為了讓國庫入帳121億，要先讓一個「違法的建物」在地標上成真嗎？

她說，BUG3是鼎越跌倒，國庫吃飽？最離譜的地方在這裡；當初送出容積的是「台北市政府」，這屬於台北市的公共財。如果這20%真的有問題，理應是回歸市府。結果現在法院跳出來說：「這是不法所得，通通沒收進國庫」。

游淑慧指出，市府丟了容積公共財，法院（中央國庫）直接現賺121億，這不是正義，這看起來更像是一場高等級的「收割」。把原本屬於地方自治的權益，轉了一圈變成國庫的現金。這種是「放任犯罪完成、再來沒收成果」的邏輯。