快訊

親自揭露與周杰倫恩怨情仇 吳宗憲嘆：只要求過一件事

京華城案北院裁定沒收不法利益121億 游淑慧點出3個邏輯BUG

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案北院裁定沒收不法利益121億 游淑慧點出3個邏輯BUG

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 林俊良
台北市議員游淑慧。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 林俊良

京華城案等，北院重判民眾黨前主席柯文哲17年徒刑，另針對京華城的裁定也出爐，其中一項裁定沒收鼎越公司不法利益121億餘元 。台北市議員游淑慧今指出，這個裁定有3個她想不通的邏輯BUG，所謂「不法利益」，來源就是那20%的容積獎勵換算而來，但這20%必須施工完成才可能實現。

游淑慧指出，「明知有詐，卻不叫停，反而等它變現再抽成」？從「裁判」變成了「抽成股東」？法院是在伸張正義，還是等著「收割」犯罪所得？

她點出BUG 1，這個不法利益，目前還沒有發生，應該阻止發生，而非讓其發生、然後沒收。

眾所皆知，這121億的所謂「不法利益」，來源就是那20%的容積獎勵換算而來，問題是，這20%必須施工完成才可能實現。

她說，按理說，既然司法認定這是不法容獎，最直接的做法難道不是「撤銷或廢止容積獎勵」、阻止實現不法嗎？這就像警察去抓賭場，難道會站在旁邊說「你們繼續賭，等賭完大贏家出爐了，我再來沒收那疊賭金」？在犯罪實現前發現卻不阻止，反而等它蓋完再來沒收，這是在反犯罪，還是在坐等抽頭？

游淑慧表示，BUG 2，沒收的前提是「必須蓋完」？法院如果要沒收這 121 億，在邏輯上等同「要求」北市府讓鼎越把整棟樓蓋好。如果不蓋好，這20%的容積就只是空氣，法院也沒收不到錢；如果蓋好了，那就是讓北市府帶頭違法發照給不法利益。難道為了讓國庫入帳121億，要先讓一個「違法的建物」在地標上成真嗎？

她說，BUG3是鼎越跌倒，國庫吃飽？最離譜的地方在這裡；當初送出容積的是「台北市政府」，這屬於台北市的公共財。如果這20%真的有問題，理應是回歸市府。結果現在法院跳出來說：「這是不法所得，通通沒收進國庫」。

游淑慧指出，市府丟了容積公共財，法院（中央國庫）直接現賺121億，這不是正義，這看起來更像是一場高等級的「收割」。把原本屬於地方自治的權益，轉了一圈變成國庫的現金。這種是「放任犯罪完成、再來沒收成果」的邏輯。

柯文哲 京華城 游淑慧

延伸閱讀

應曉薇6500萬交保 女兒應佳妤「代母喊冤」：我媽沒有貪汙、絕對上訴到底

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

柯文哲怒轟司法「政治劇本早寫好」 民眾黨329上凱道

鼎越申請京華城暫緩實施爭議容積 北市要求補件

相關新聞

京華城案北院裁定沒收不法利益121億 游淑慧點出3個邏輯BUG

京華城案等，北院重判民眾黨前主席柯文哲17年徒刑，另針對京華城的裁定也出爐，其中一項裁定沒收鼎越公司不法利益121億餘元 。台北市議員游淑慧今指出，這個裁定有3個她想不通的邏輯bug，所謂「不法利益」，來源就是那20% 的容積獎勵換算而來，但這20%必須施工完成才可能實現。

蔣萬安速准民眾黨329路權是惡搞、特權？ 北市府反問吳思瑤這件事

進黨立委吳思瑤今天指台北市長蔣萬安為了挺貪腐、藍白合，火速批准凱道路權申請，展現前所未有的魄力與高效率，而且是特權、惡搞，對此，台北市府副發言人，什麼是惡搞？北市府副發言人魏汶萱反問，過去吳思瑤曾主張集遊法放寬到「報備制」，現再次雙重標準。

民眾黨29日凱道集會 北市警局規劃交管措施

台北市警察局交通大隊表示，民眾黨在凱達格蘭大道集會已由相關單位核准，針對凱道附近路段規劃交通管制措施，時間從29日凌晨0...

明日凱道聲援柯文哲 國民黨團：超過20位藍委參加

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示針對國民黨前立委蔡正元昨日入監服刑，國民黨團表達深切的關心。因立法院適逢全體甲級動員，黨團委員須堅守國會陣線，以致無法親自前往送行。但早在26日，黨團總召傅崐萁已先行邀集前委員邱毅、資深媒體人王尚智等多位好友，共同為蔡正元溫暖餞行。並且準備好相關事宜，國民黨團在此誠摯期盼，蔡正元於服刑期間一切平安順遂。

影／明不去凱道討公道 沈慶京：我害柯文哲受不白之冤

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明日上凱道聲援。京華城案一審被判10年的威京集團主席沈慶京今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，他說明日不會出席民眾黨活動。他坦言，他害柯文哲蒙受不白之冤。

明上凱道聲援柯文哲 藍黨團響應：艱難時刻幫我們 這時不能袖手

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明日上凱道聲援。國民黨立院黨團今日透過臉書發文表態響應，並提出三大訴求：「拒絕政治辦案」、「守護在野力量」、「還我法治台灣」，感謝民眾黨團總召陳清龍邀請，在國民黨最艱難的時刻，民眾黨選擇與國民黨並肩作戰，在民眾黨有難之時，絕不能袖手旁觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。