快訊

藍竹縣長初選徐欣瑩勝出！對手陳見賢喊「國民黨加油」 楊文科籲團結

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安速准民眾黨329路權是惡搞、特權？ 北市府反問吳思瑤這件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。聯合報系資料照
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。聯合報系資料照

進黨立委吳思瑤今天指台北市長蔣萬安為了挺貪腐、藍白合，火速批准凱道路權申請，展現前所未有的魄力與高效率，而且是特權、惡搞，對此，台北市府副發言人，什麼是惡搞？北市府副發言人魏汶萱反問，過去吳思瑤曾主張集遊法放寬到「報備制」，現再次雙重標準。

吳思瑤今在臉書指出，蔣萬安給民眾黨特權，一天火速批准凱道路權申請，這種高效率在蔣市府難得一見。以2022台北市長選舉為例，選前之夜凱道路權一向是兵家必爭，各候選人都嚴陣以待。最後由陳時中陣營成功搶下路權。

對於吳思瑤質疑北市府警局依法核准路權為「特權」、「亂搞」，魏汶萱反問，難道吳思瑤委員認為警察局依照中央法規行政就是「特權」？

她說，集會遊行法是中央法規、司法院的解釋也是全國一致通用，過去吳委員自己甚至曾主張集遊法該放寬到「報備制」，立場自相矛盾、再次雙重標準。魏汶萱說，吳委員是立法委員，若真對中央法規有意見，可提案修法、而不是胡亂指責依法行政的基層警員。

柯文哲 京華城 吳思瑤 蔣萬安 民眾黨 凱道 集會遊行

延伸閱讀

綠營新北議員初選／新莊雙姝出線 派系奧援成關鍵

綠誰選北市長 吳思瑤：鄭麗君首選

非核錯誤 蔣萬安：寧可政府回頭是岸

重啟核電…李文忠籲辦大辯論 詹順貴批牽拖「當人民笨蛋」？

相關新聞

蔣萬安速准民眾黨329路權是惡搞、特權？ 北市府反問吳思瑤這件事

進黨立委吳思瑤今天指台北市長蔣萬安為了挺貪腐、藍白合，火速批准凱道路權申請，展現前所未有的魄力與高效率，而且是特權、惡搞，對此，台北市府副發言人，什麼是惡搞？北市府副發言人魏汶萱反問，過去吳思瑤曾主張集遊法放寬到「報備制」，現再次雙重標準。

民眾黨29日凱道集會 北市警局規劃交管措施

台北市警察局交通大隊表示，民眾黨在凱達格蘭大道集會已由相關單位核准，針對凱道附近路段規劃交通管制措施，時間從29日凌晨0...

明日凱道聲援柯文哲 國民黨團：超過20位藍委參加

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示針對國民黨前立委蔡正元昨日入監服刑，國民黨團表達深切的關心。因立法院適逢全體甲級動員，黨團委員須堅守國會陣線，以致無法親自前往送行。但早在26日，黨團總召傅崐萁已先行邀集前委員邱毅、資深媒體人王尚智等多位好友，共同為蔡正元溫暖餞行。並且準備好相關事宜，國民黨團在此誠摯期盼，蔡正元於服刑期間一切平安順遂。

影／明不去凱道討公道 沈慶京：我害柯文哲受不白之冤

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明日上凱道聲援。京華城案一審被判10年的威京集團主席沈慶京今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，他說明日不會出席民眾黨活動。他坦言，他害柯文哲蒙受不白之冤。

明上凱道聲援柯文哲 藍黨團響應：艱難時刻幫我們 這時不能袖手

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明日上凱道聲援。國民黨立院黨團今日透過臉書發文表態響應，並提出三大訴求：「拒絕政治辦案」、「守護在野力量」、「還我法治台灣」，感謝民眾黨團總召陳清龍邀請，在國民黨最艱難的時刻，民眾黨選擇與國民黨並肩作戰，在民眾黨有難之時，絕不能袖手旁觀。

柯文哲一審重判引熱議 沈政男：法官過度詮釋、柯未失參選權

台北地方法院近日判柯文哲違背職務收賄案一審17年徒刑，褫奪公權6年，引發社會熱議。醫師沈政男指出，依據現行法規與司法程序，柯文哲參選2028總統仍有可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。