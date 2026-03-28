蔣萬安速准民眾黨329路權是惡搞、特權？ 北市府反問吳思瑤這件事

進黨立委吳思瑤今天指台北市長蔣萬安為了挺貪腐、藍白合，火速批准凱道路權申請，展現前所未有的魄力與高效率，而且是特權、惡搞，對此，台北市府副發言人，什麼是惡搞？北市府副發言人魏汶萱反問，過去吳思瑤曾主張集遊法放寬到「報備制」，現再次雙重標準。

吳思瑤今在臉書指出，蔣萬安給民眾黨特權，一天火速批准凱道路權申請，這種高效率在蔣市府難得一見。以2022台北市長選舉為例，選前之夜凱道路權一向是兵家必爭，各候選人都嚴陣以待。最後由陳時中陣營成功搶下路權。

對於吳思瑤質疑北市府警局依法核准路權為「特權」、「亂搞」，魏汶萱反問，難道吳思瑤委員認為警察局依照中央法規行政就是「特權」？

她說，集會遊行法是中央法規、司法院的解釋也是全國一致通用，過去吳委員自己甚至曾主張集遊法該放寬到「報備制」，立場自相矛盾、再次雙重標準。魏汶萱說，吳委員是立法委員，若真對中央法規有意見，可提案修法、而不是胡亂指責依法行政的基層警員。