民眾黨29日凱道集會 北市警局規劃交管措施

台北市警察局交通大隊表示，民眾黨在凱達格蘭大道集會已由相關單位核准，針對凱道附近路段規劃交通管制措施，時間從29日凌晨0時起至晚上10時止。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料表示，民眾黨29日在凱達格蘭大道舉辦集會，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務。

警方說，針對舞台等硬體設備搭設，29日凌晨0時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至晚上10時活動撤場結束，開放車輛通行，視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方表示，29日下午2時起，預估群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，將分階段擴大管制，包含景福門圓環西側（北往南）外環道、中山南路（忠孝西路【不含】至凱達格蘭大道【含】）北往南快、慢車道全線。慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道。

警方規劃擴大交管範圍，還包含景福門圓環西側（北往南）內環。中山南路（愛國東路【不含】至凱達格蘭大道【含】）南往北快、慢車道全線。景福門圓環東側（南往北）內、外環。仁愛路（中山南路【含】至林森南路【不含】）東往西快車道及南側慢車道全線。信義路（中山南路【含】至林森南路【不含】）西往東全線車道。

警方表示，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱道、貴陽街、懷寧街、公園路、愛國西路及重慶南路等路段，並架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

警方說，集會活動期間經管制區域各路線公車，配合改道行駛，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交管範圍。