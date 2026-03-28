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明日凱道聲援柯文哲 國民黨團：超過20位藍委參加

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲舉行記者會嗆賴清德總統，「我不會屈服的」。記者林伯東／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲舉行記者會嗆賴清德總統，「我不會屈服的」。記者林伯東／攝影

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示針對國民黨前立委蔡正元昨日入監服刑，國民黨團表達深切的關心。因立法院適逢全體甲級動員，黨團委員須堅守國會陣線，以致無法親自前往送行。但早在26日，黨團總召傅崐萁已先行邀集前委員邱毅、資深媒體人王尚智等多位好友，共同為蔡正元溫暖餞行。並且準備好相關事宜，國民黨團在此誠摯期盼，蔡正元於服刑期間一切平安順遂。

國民黨團表示，面對當前嚴峻肅殺的政治局勢，在野黨人士接二連三的遭到政治司法的迫害，每日不斷地上演追殺劇，更要凝聚最強大的力，團結一心勇敢的面對一切挑戰！

國民黨團表示，針對明日民眾黨將於凱道發動聲援民眾黨前主席柯文哲的集會活動，國民黨團在此正式宣布：「我們將全力支持，絕不缺席！」

國民黨團強調，公平正義不容任何妥協與操弄。目前，國民黨團內部已有超過20位委員決定共同出席明日的凱道活動，將以最實際的行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲，並與所有期盼司法公正的民眾站在一起。

柯文哲 京華城 蔡正元 國民黨 傅崐萁

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