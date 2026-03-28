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明不去凱道討公道 沈慶京：我害柯文哲受不白之冤
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明日上凱道聲援。京華城案一審被判10年的威京集團主席沈慶京今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，他說明日不會出席民眾黨活動。他坦言，他害柯文哲蒙受不白之冤。
柯文哲被涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨發出全國動員令，號召支持者3月29日「上凱道、討公道」。
沈慶京今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，他被問今日出席感覺。他說，竹籬笆裡面的兄弟姐妹，碰到非常有親切感，這是他的感覺。第一屆成立時他也有來，去年因被關在看守所而沒辦法來，要不然他都盡量抽空參加。
媒體詢問，明日是否上凱道參加民眾黨活動？沈慶京說，沒有，那個活動他沒有參加，平常都沒有互動。他都覺得是他害到他們蒙受不白之冤，害柯文哲蒙受不白之冤，不知道要怎麼形容。
媒體追問關於自己被判刑部分，是否心情沉重？沈慶京說，人生無奈水長東。媒體又追問，對於京華城的20%可能會被收回的部分，會跟市府再討論？他回應，都要依法處理，訴訟要贏才能解決。
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