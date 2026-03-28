明上凱道聲援柯文哲 藍黨團響應：艱難時刻幫我們 這時不能袖手

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明日上凱道聲援。國民黨立院黨團今日透過臉書發文表態響應，並提出三大訴求：「拒絕政治辦案」、「守護在野力量」、「還我法治台灣」，感謝民眾黨團總召陳清龍邀請，在國民黨最艱難的時刻，民眾黨選擇與國民黨並肩作戰，在民眾黨有難之時，絕不能袖手旁觀。

國民黨團表示，司法不應成為政治清算的工具，民主更不容許一黨專政的霸凌。近期，看到司法天平嚴重傾斜。針對柯文哲、前立委蔡正元等在野力量，執政黨利用司法手段進行鋪天蓋地的政治追殺與抹黑。這不僅是對個人的不公，更是對台灣民主制衡力量的公然挑釁。

國民黨團指出，若今天保持沉默，明天任何敢於監督政府、敢於說真話的人，都可能成為下一個受害者。黨團提出三大訴求，第一，拒絕政治辦案：司法應是維護公平正義的最後一道防線，而非特定政黨的隨從；第二，守護在野力量：健康的民主需要強大的制衡，不容許執政者以法律之名，行清算之實；第三，還我法治台灣：要求程序正義，杜絕選擇性執法，讓司法回歸專業與中立。

國民黨團表示，感謝陳清龍邀請，在國民黨最艱難的時刻，民眾黨選擇並肩作戰，在民眾黨有難之時，絕不能袖手旁觀。國民黨團與所有愛護民主的同胞站在一起。呼籲所有支持者、所有對司法現狀感到不安的朋友，這一次不再退縮，一起站上凱道，為台灣的民主自由而奮鬥。

國民黨團說明， 時間為明日下午2時，地點為凱達格蘭大道。這不只是為了某個人，而是為了守護共同擁有的自由與公正。這不只是為了某個政黨，更是避免讓台灣走進專制獨裁的深淵。