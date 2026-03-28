柯文哲一審重判引熱議 沈政男：法官過度詮釋、柯未失參選權

台北地方法院近日判柯文哲違背職務收賄案一審17年徒刑，褫奪公權6年，引發社會熱議。醫師沈政男指出，依據現行法規與司法程序，柯文哲參選2028總統仍有可能。

沈政男表示，民眾普遍關心柯文哲是否能參選總統，但重點在於二審結果以及「總統副總統選舉罷免法」適用。若二審於2028總統選舉登記前完成，柯文哲仍可登記參選。此外，可透過釋憲與暫時處分延至六個月，使其在登記期間免受禁止參選影響。

他並以法國極右政治人物勒龐為例，一審即被禁止參選，指出台灣法律並無一審即時生效制度，北院褫奪公權仍需定讞才生效。沈政男批評北院判決多偏向檢方立場，對京華城案的圖利與合意要件論證不足，專家意見亦有贊成反對，判決卻認定柯文哲明知違法，過度詮釋事實。

沈政男指出，2023年修訂選罷法的初衷是排除黑金政治人物參選，但過度限制多元參與，與民主理念相悖。他強調，即便判決對柯文哲有影響，民意仍會反映在未來選舉，短期可觀察集會或社會反應，作為柯文哲政治影響力指標。