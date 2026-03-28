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鄭麗文出席眷村大會盼海峽和平 未回明是否聲援柯文哲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，她致詞說，希望改變台灣海峽的宿命，不再是生離死別，不希望成為戰場。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，她致詞說，希望改變台灣海峽的宿命，不再是生離死別，不希望成為戰場。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，她致詞說，希望改變台灣海峽的宿命，不再是生離死別，不希望成為戰場；鄭離場時，面對媒體追問明日是否上街聲援民眾黨前主席柯文哲，則不為回應。

鄭麗文為眷村子弟，今受邀出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」。立法院長韓國瑜今也出席同場活動，韓鄭二人有些互動。國民黨立委王鴻薇坐在韓國瑜旁，兩人時常交談。

鄭麗文致詞說，眷村長大的孩子，心中只有愛。她在台南精忠三村長大，媽媽是雲林人，爸爸是雲南人。在大環境底下，被迫離開家鄉，離開父母溫暖的懷抱。因為戰亂，顛沛流離，輾轉到台灣，落地生根，結婚生子。眷村提供所有像她父親這一輩人一個溫暖的家。

鄭麗文說，實在不應該因為一個人的出生、來自何方，決定是敵人還是朋友；更不應該盲目透過政治的追殺，製造不必要的仇恨跟撕裂。「這些陸配都是我們枕邊人，台灣之子女的母親，也都是別人的子女」。人心都是肉做的，在台灣的政治不應該偏離人性，破壞台灣的團結。

鄭麗文說，在眷村長大都知道，物質非常稀缺。但在眷村有笑、有淚、有一代人成長無法抹滅的記憶，值得珍藏、值得珍惜。 今天中華眷村文化總會的成立跟延續，有特別的意義，記錄下這一代人特殊的記憶。也希望經由這一代人的經歷，讓下一代人不需要再因為戰亂顛沛流離、遠離故鄉。

鄭麗文說，這條海峽、黑水溝，數百年來訴說著各種不一樣的故事，但在今天，希望它不再是前途渺渺、生離死別，更不希望成為人間煉獄的戰場。希望改變過去的宿命，要訴說的是和平、帶來希望和幸福的海峽。

鄭麗文說，在全世界動盪不安，台灣內部的政治除了對立還是對立，除了內耗還是內耗的此刻，從愛出發，追求和平。留下下一代的希望，就像籬笆裡的春天一樣。

柯文哲因涉京華城案，一審判決17年，民眾黨號召明日上街頭抗議。鄭麗文離場時，媒體追問，明天是否聲援柯文哲？鄭麗文並未回應，而是問了「電梯在哪裡？」隨行的文傳會主委尹乃菁則是連忙說要趕下一個行程，稍微擋開媒體麥克風。另外，今日上午國民黨新竹縣長初選出現空白選票爭議，鄭麗文對此仍不回應。

柯文哲因涉京華城案，一審判決17年，民眾黨號召明日上街頭抗議。國民黨主席鄭麗文今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，鄭離場時，媒體追問，明天是否聲援柯文哲？鄭未回應，而是問了「電梯在哪裡？」隨行的文傳會主委尹乃菁則是連忙說要趕下一個行程，稍微擋開媒體麥克風。記者許正宏／攝影
柯文哲因涉京華城案，一審判決17年，民眾黨號召明日上街頭抗議。國民黨主席鄭麗文今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，鄭離場時，媒體追問，明天是否聲援柯文哲？鄭未回應，而是問了「電梯在哪裡？」隨行的文傳會主委尹乃菁則是連忙說要趕下一個行程，稍微擋開媒體麥克風。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文等今均出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，二人有些互動。記者屈彥辰／攝影
立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文等今均出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，二人有些互動。記者屈彥辰／攝影

柯文哲 京華城 鄭麗文

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鄭麗文出席眷村大會盼海峽和平 未回明是否聲援柯文哲

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