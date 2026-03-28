吳思瑤：蔣萬安速准民眾黨329路權 為了藍白合效率前所未見

台北市前市長柯文哲京華案、政治獻金案一審遭重判有期徒刑17年，民眾黨發出全國動員令，號召支持者3月29日「上凱道、討公道」，並已取得路權。民進黨立委吳思瑤今天表示，為了挺貪腐，為了藍白合，台北市長蔣萬安展現前所未有的魄力與高效率，這不是特權，什麼是特權？這不是惡搞，什麼是惡搞？

吳思瑤指出，蔣萬安給民眾黨特權，一天火速批准凱道路權申請，這種高效率在蔣市府難得一見。以2022台北市長選舉為例，選前之夜凱道路權一向是兵家必爭，各候選人都嚴陣以待。最後由陳時中陣營成功搶下路權。

吳思瑤說，當時她擔任陳時中競選總幹事，為了能不能搶到路權，可是精密部署徹夜待命，但這種事情就是3分用心7分運氣，搶到了當然開心，搶不到也只能摸摸鼻子認了；不過萬萬沒想到，蔣萬安路權搶輸了就翻臉，當時國民黨台北市黨部主委黃呂錦汝氣急敗壞大罵陳時中陣營惡搞。

吳思瑤表示，蔣萬安沒風度讓人傻眼，她無奈還得出來開記者會回應，安撫蔣萬安要有運動家精神，申請路權完全依據市府程序規定，下次請早就好了，「不如蔣公子的意就認為別人是惡搞，這樣心態不健康」。

吳思瑤指出，關於路權這件事，可以映照出蔣萬安的霸道本質，還沒當市長就無視程序，當上市長更是愛怎麼搞就怎麼搞。