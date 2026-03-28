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柯文哲律師帶風向轉移焦點 詹凌瑀籲回歸案件事證與司法本質

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案，台北地方法院26日一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。對此，資深媒體人詹凌瑀於臉書發文，直指前台北市長柯文哲一審遭重判17年後，其委任律師鄭深元未專注於法庭辯護，反而透過社群媒體操作輿論、轉移焦點，並痛批其行為「帶風向」且缺乏專業。

詹凌瑀指出，鄭深元在網路上大談司法不公，卻刻意扯出多年前台南市長黃偉哲的案件做對比，意圖混淆視聽。她質疑，一名律師在重大案件敗訴後，不思檢討辯護策略，反而藉由資訊落差進行政治操作，形同轉移社會焦點。

詹凌瑀進一步翻出鄭深元過往爭議，指出其曾遭女客戶公開指控性騷擾，包括於法律諮詢過程中有不當肢體接觸，並於深夜傳送不雅訊息及影像，甚至涉及露骨言語。她強調，該案最終因告訴期間逾期而不起訴，「並非司法認證清白」，直指其私德與執業分際長期備受質疑。

針對黃偉哲案，詹凌瑀表示，該案於2011年一審、2013年二審皆判決無罪，當時正值馬英九執政期間。她進一步指出，當年包括前總統陳水扁相關案件在內，多起案件皆有被告遭判有罪，在此司法氛圍下，若仍主張民進黨能操縱司法讓特定個案全身而退，「邏輯根本站不住腳」。

她並指出，當年相關案件中，系爭土地並未成功變更，法院亦認定無對價關係，證據不足，因此依無罪推定原則判決無罪，整體過程屬正常司法審理。

相較之下，詹凌瑀強調，柯文哲案係依檢方提出之具體事證定罪，包括違背職務收賄重判13年，以及侵占政治獻金、挪用基金會款項等罪名，最終合併執行17年刑期。她直言，兩案在事證與性質上「天差地遠」，根本無從比較。

詹凌瑀痛批，律師在案件敗訴後不檢討自身辯護，反而透過網路散布片面論述，試圖將案件塑造成政治迫害，實質上是在消費支持者信任，將群眾當作輿論工具。

她最後呼籲，面對司法案件應回歸證據與判決本身，避免被帶風向誤導，並質疑「一名捲入性騷爭議、卻持續在網路操作輿論的律師，還能誤導社會多久」。

柯文哲 京華城

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