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2年前預言「柯文哲無罪」！今一審重判17年 命理師道歉宣封筆

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台北市府火速批准民眾黨329上凱道路權？蔣萬安：依中央法規辦理

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，一審遭重判有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨發出全國動員令，號召支持者3月29日「上凱道、討公道」。對於有綠營質疑至少要提前一周申請路權，台北市長蔣萬安上午受訪指出，市府是依照中央法規辦理。

蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式受訪，針對綠營質疑，市府太快通過了民眾黨329上凱道挺柯文哲遊行，應在前一周就要申請？蔣萬安說，警察局昨天也已經很清楚對外說明，就是依照中央的法規以及司法院的解釋依法來辦理。

北市中正一分局昨也表示，已接獲相關道路使用與集會遊行申請，並依法受理，依照台北市申請使用道路集會要點第二點但書「緊急性集會遊行，不受7日前申請之限制。」之規定，權管機關為台北市政府工務局新建工程處。

柯文哲 京華城 蔣萬安 民眾黨

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