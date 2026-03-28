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聲援柯文哲明上凱道？蔣萬安明天行程曝光
台北地方法院前天對京華城案一審宣判，重判民眾黨前主席柯文哲17年有期徒刑，民眾黨也宣布將於3月29日號召群眾前往凱達格蘭大道抗議。對於是否上凱道聲援？台北市長蔣萬安上午受訪指出，周日他已經有相關行程的安排。
柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年有期徒刑
蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式受訪，媒體問他是否親自上凱道？或者鼓勵藍營「小雞」去？蔣萬安說，周日他已經有相關行程的安排。
蔣萬安也說，他一再強調，民眾期待的司法是要「本於事實、釐清真相」，要「勿枉也勿縱」，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺。
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