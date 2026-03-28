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2年前預言「柯文哲無罪」！今一審重判17年 命理師道歉宣封筆

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2年前預言「柯文哲無罪」！今一審重判17年 命理師道歉宣封筆

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市前市長柯文哲回應一審判決，嗆聲賴清德如同「希特勒」。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲回應一審判決，嗆聲賴清德如同「希特勒」。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城等案件，台北地方法院26日一審判決出爐，柯文哲被判17年有期徒刑，並褫奪公權6年。消息一出，引發社會高度關注。曾在2024年預測柯文哲應無罪的命理師梁靧，事後在臉書發文承認錯誤，向當年參考其命理分析的網友致歉並宣布封筆。

梁靧表示，當時他以八字角度分析柯文哲，不曾採用「戌時」生辰推定，認為官司結果不會不利。若以戌時分析，按照八字學理，柯文哲可能面臨較多固執錯誤決定，需要進入權力鬥爭才能順遂，但他認為這與柯文哲求學順利、行醫有成，甚至擔任台北市長的事實不符，因此沒有採用戌時推論。

梁靧也說，部分命理師不以戌時推定，僅依「空亡」理論就能得出柯文哲會遭遇官司的結論。他當時未將「空亡」影響視為關鍵原因，一方面是因為空亡主要影響外在運勢而非個人命格特質，另一方面是辰、丑年的空亡並非命盤本身的空亡，只是流年流運的外在空缺。

不過，梁靧指出，從此次判決結果來看，他對「空亡」的影響可能低估。柯文哲一審被判17年，即便二審全身而退，案件可能延續至2028年，也正好落在其丑運空亡期。梁靧最後表示，「我至少會封筆數年，不論命了，可能還有更多東西是我還需要學習的。這裡跟大家說聲抱歉。」

至於柯文哲2028是否還有機會參選總統？專研刑事訴訟法的律師吳宜臻指出，檢、辨雙方都準備上訴，二審的刑度可能更重，判決時程一旦超過登記期限，將危及柯文哲2028參選總統資格。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

柯文哲 京華城 命理師

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