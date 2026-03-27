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影／柯文哲遭重判檢方研議上訴 律師：二審刑度可能更重
民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案，台北地方法院26日一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。專研刑事訴訟法的律師吳宜臻指出，檢、辨雙方都準備上訴，二審的刑度可能更重，判決時程一旦超過登記期限，將危及柯文哲2028參選總統資格。
一審判決出爐，柯文哲辯護律師準備上訴。吳宜臻表示，被告上訴無非爭取無罪判決，或是緩刑等更輕的刑度，加上台北地檢署也研議提起上訴，檢辨攻防，二審的刑度可能更重。
吳宜臻指出，根據總統副總統選舉罷免法規定，投票日前50日公告受理候選人登記，推算2028總統大選的登記時程，二審如果未能在2027年9月前作成判決，以及十年以上刑度是否逆轉，都將危及柯文哲的參選資格。
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