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回應柯文哲判刑 蔣萬安：召開外部專家組成調查小組研議後續因應

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑今天下午一起登上和平船（Peace Boat）交流活動。記者游明煌／攝影
台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑今天下午一起登上和平船（Peace Boat）交流活動。記者游明煌／攝影

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑今天下午一起登上和平船（Peace Boat）交流活動，被問到對前台北市長、民眾黨前主席柯文哲昨天京華城等案被判刑17年，蔣萬安回應說， 一旦取得判決書，會詳細了解內容，都發局也會即刻召開由外部專家組成的調查小組，研議後續的因應。

蔣萬安說，都發局昨天已經有回應過，目前還沒有看到判決書，一旦取得判決書，會來詳細了解判決書的內容，而且都發局也會即刻召開由外部專家組成的調查小組，來研議後續的因應。

針對民進黨議員提出相關質疑，蔣萬安也表示，難道民進黨議員認為當檢調向台北市政府調閱資料時，是否可以拒絕提供？

對外關係協會(AFR)、和平船(Peace Boat)合辦的活動在Pacific World號郵輪上。

和平船是NGO & NPO，創立於1983年，具聯合國經濟社會理事會特別諮詢地位(special consultative status)，它也是獲得2017年諾貝爾和平獎的廢除核武國際運動(ICAN)的代表組織。郵輪從東南亞出發，今天停靠基隆港。

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑今天下午一起登上和平船（Peace Boat）交流活動。記者游明煌／攝影
台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑今天下午一起登上和平船（Peace Boat）交流活動。記者游明煌／攝影

柯文哲 京華城 蔣萬安 謝國樑

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