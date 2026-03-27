柯文哲遭判17年徒刑…民眾黨號召小草上凱道 北市警「緊急」受理

京華城案昨天一審宣判，民眾黨前主席柯文哲遭判17年徒刑、褫奪公權6年，引發政壇震盪，民眾黨隨即召開記者會，柯文哲向賴清德總統嗆聲「絕不屈服」，黃國昌隨後發布全國動員令，要支持者本周日上凱道抗議。外界疑惑民眾黨怎麼快速聲請路權？北市警方指出，由於此案屬不可預見的重大緊急事故，有急迫性，因此受理。

警方表示，民眾黨聲請凱道相關路段（公園路至中山南路全線，以及中山南路西側慢車道）的路權，權管機關為北市工務局新工處，今天已依規定完成線上申請，取得28日0時起至29日23時59分的使用權，程序均依「台北市申請使用道路網」辦理。

警方強調，該集會遊行申請允許是依據「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約（兩公約）」、「司法院釋字第718號解釋」及集會遊行法第9條，因不可預見之重大緊急事故，且非即刻舉行，無法達到目的者，不受六日前申請之限制等規定。