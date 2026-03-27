柯文哲案一審判決出爐…受命法官遭網點名「記得給關愛」 司法院譴責網路霸凌

民眾黨前主席柯文哲犯違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，台北地院判他17年徒刑，受命法官許芳瑜遭網友點名「各位同學，記得給這位法官愛的關照」。司法院今聲明，法官依法獨立審判，是憲法保障民主法治的核心，若對裁判結果所不服，應循「審級救濟」提起抗告或上訴，威脅法官、企圖破壞審判獨立，恐將損害國家憲政秩序，加劇社會對立，更可能觸法。

許芳瑜司法官學院52期結業，審案風格強勢，量刑罕被上級審撤銷，同事形容她「辦案很殺」，但她私下個性溫柔。柯案合議庭的審判長江俊彥為司法官學院39期結業，開庭節奏分明；陪法官楊世賢身材高大，外號「重金第一戰將」。

司法院表示，社會各界高度關注京華城等案，然而部分輿論僅因不滿裁判結果，便以未經查證的言論惡意影射、攻訐司法不公，司法院深表遺憾。

司法院強調，司法審判皆依循法定程序，當事人若不服，應依法抗告或上訴，交由上級法院進一步檢視與審理，這才是保障自身權益、釐清爭議的合法正途。

民眾若將對裁判的不滿，轉化為對司法體系的無端詆毀，甚至在社群平台散布仇恨圖文、揭露法官個人隱私及發送威嚇言論，對法官個人攻擊或網路霸凌，司法院認為已嚴重逾越言論自由界線，相關行為可能涉及民、刑事責任。

司法院呼籲大眾保持理性自制，回歸法治精神，循合法程序表達意見，尊重審判獨立的正常運作，留給司法純淨的審判空間，才能確保法官無畏無懼，公正執行審判職務。