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影／應曉薇女兒成功籌到3000萬交保金 再喊冤：我媽媽沒有貪污
台北市議員應曉薇在京華城一審判刑15年6月，褫奪公權6年，合議庭裁定加保3000萬元，限今下午5時前辦理，否則還押看守所；應曉薇的女兒時限內張羅到保金即辦手續，等待交保期間，應曉薇昨夜在法院地下候審室待了一晚，直到今天下午四點多才交保獲釋。離開台北地院前，女兒應佳妤代表發言，重申清白，「我的媽媽沒有去桃園機場、沒有施壓官員，我的媽媽沒有貪污，會上訴到底。」
應曉薇偵查中羈押禁見，2025年9月5日先獲裁定以3000萬元交保，但交保後在質詢京華城有關事項，一度加保500萬元，累計以3500萬交保，併限制住居、出境、出海。昨天宣判後調查有無變更強制處分必要，檢方認維持原處分即可，應曉薇說不會逃亡，請求降保，只想回家照顧母親，應女律師吳佳蓉說，應女是政治人物，曾為藝人，不會逃亡，合議庭評議，裁定應女再加保3000萬元成6500萬元。
應曉薇昨夜在法院地下候審室待了一晚，打了幾通電話、有家人送藥，今天女兒籌足3000萬元後，才完成交保獲釋。
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