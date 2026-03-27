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柯文哲案「小沈1500」不成罪 謝長廷：和我當初看法沒落差

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柯文哲案「小沈1500」不成罪 謝長廷：和我當初看法沒落差

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣日本關係協會會長謝長廷。圖／聯合報系資料照片
台灣日本關係協會會長謝長廷。圖／聯合報系資料照片

北院審理京華城等案，今天判處柯文哲合併執行17年徒刑，檢方起訴認定柯文哲工作簿「小沈1500」為沈慶京行賄柯文哲的事實，但北院表示，缺乏1500萬元有確實交付的補強證據，無法認定為真實。台灣日本關係協會會長謝長廷今天臉書表示，他當初的看法和現在的法官認定並沒落差。

謝長廷指出，柯文哲一年多前被起訴時，他曾經說，「起訴書受賄證據薄弱」，引起不少批評，昨天柯文哲因貪汙等罪被判17年有期徒刑，有高雄的朋友半嘲諷地問他，老市長的法律專業知識是不是掉漆了？還是法官比較厲害吧？

謝長廷說，理論上法官、檢察官有看卷宗、有調查證據，他們在事實認定方面當然比較權威，非一般人能置喙，這點他同意，但起訴狀或判決書公佈後，社會可以評論，並不矛盾。

謝長廷表示，大家要注意，法院昨天有明確指出，柯文哲被訴收賄1500萬元部分，並無其他「補強證據」佐證，所以沒有認定此部分犯罪事實。要求「補強證據」就是起訴狀證據薄弱的意思，因為沒有補強，所以這部分柯文哲和沈慶京都沒有定罪，他當初的看法和現在的法官認定並沒落差。

謝長廷指出，個性就是命運，政治是眾人之事，柯文哲的言行挑起社會巨大負能量，政治因素多於法律，很難冷靜評論，很多事可能需要時間沈澱。

柯文哲 京華城 謝長廷 北院

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