在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

台北市議員應曉薇在京華城容積案中被控收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，昨判刑15年6月，褫奪公權6年，合議庭裁定應女加保3000萬元，限今下午5時前辦理，否則還押看守所；應的女兒時限內張羅到保金辦手續，應曉薇獲釋。

應曉薇偵查中羈押禁見，2025年9月5日先獲裁定以3000萬元交保，但交保後在質詢京華城有關事項，一度加保500萬元，累計以3500萬交保，併限制住居、出境、出海8月，配帶電子腳環加個案手機監控。

昨天宣判後調查有無變更強制處分必要，檢方認維持原處分即可，應曉薇說不會逃亡，請求降保，只想回家照顧母親，應女律師吳佳蓉說，應女是政治人物，曾為藝人，不會逃亡，合議庭評議，裁定應女再加保3000萬元成6500萬元，科控部分維持，並命今天下午5時以前辦保，否則還押台北女子看守所。

應曉薇昨夜在法院地下候審室度過一晚，打了幾通電話、有家人送藥，今天女兒籌足3000萬元幫她辦保。

一審判決指出，沈慶京2017年謀劃拆除京華城購物中心改建為京華廣場，應曉薇施壓市府公務員加速完成辦理京華城案公告公展、送都委會第775次會議審議、都委會783次會議決議通過京華城所提「韌性城市」貢獻獎勵等項目，給予合計最高20%容積獎勵，市府2021年11月1日核定公告京華城案的都市計畫。

合議庭認定，沈慶京因應曉薇多次陳情、施壓，力助京華城爭取容積率，2017、2018年自威京集團中華工程公司以捐款名義匯款至應曉薇掌控的華夏協會帳戶600萬元，2021年11月18日以威京集團的公司開立6張支票給華夏等5協會，由應兌現取得4500萬元。

另外，沈慶京2022年以匯款方式給華夏協會或以政治獻金捐款交付給應曉薇150萬元，經統計，沈共交付5250萬元賄賂給應曉薇。

法官考量應曉薇在檢察官搜索前，輾轉乘車至桃園國際機場後，又轉往台中國際機場準備出境，偵審均否認犯行、飾詞狡辯，依法判刑。