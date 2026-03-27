柯文哲遭判刑 白營喊政治追殺…館長嘆：反綠的人都有機會嘗試「雞鴨便當」

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案一審判刑17年，台北地檢署研議後將於期限內上訴，民眾黨認為柯遭政治追殺，發起329上凱道討公道活動。對此，網紅館長陳之漢今聲援入監服刑的前立委蔡正元，一度談到反對民進黨的人，都有機會嘗試「雞鴨便當」、「起酥蛋糕」。

北檢起訴指控，柯文哲收受威京集團主席沈慶京行賄1千5百萬元，台北地院認為證據不足，難認定犯罪事實。北檢昨回應，就本案判決有違誤及不當之處，檢察官收受判決書後儘速研議上訴理由，於期限內提上訴。

據了解，北檢手中還有多件柯文哲被告發的他字案，包含北士科地上權、南港轉運站BOT、第一魚果市場改建、文華東方容積率、台智光簽約等案，並在京華城案中，還持出柯文哲、彭振聲另涉貪汙治罪條例財產來源不明罪。

蔡正元在入監服刑前晚，好友柯文哲與他道別。蔡表示，柯文哲堅毅開朗的面對不公不義的司法判決，也感嘆法官、檢察官怎麼會扭曲被告有利的證據，誇大對被告不利的證物呢？蔡笑柯，就是一隻「誤闖政治叢林的白兔醫生」。

網紅館長陳之漢聲援入監服刑的前立委蔡正元，現場自媒體提問館長關於對政治追殺的看法。陳之漢提到，「中天記者馬德（林宸佑）」日前已被檢方延長羈押，準備要被押4個月，他認為除了「鏡檢」寫的東西，他到現在還是看不清楚有什麼證據羈押。

陳之漢提到，黃國昌也被控涉貪汙案、狗仔案等，而他自己也被李正皓主持政論節目大剌剌的講「國安局全程監控館長手機」。對此，館長說「手機不能隨便亂監聽」，他請律師去處理，現在司法單位還沒有反應。

陳之漢對著小草支持者表示，只要是反民進黨的YouTuber，每個人都可以嘗試「雞鴨便當」、「起酥蛋糕」，每個人都有機會，他提醒批評民進黨的人都要注意、小心。他表示，自柯文哲判決後，他觀察網路話題認為「台灣人覺醒了」，呼籲大家看看蔡正元案、柯文哲案及民進黨的案子，比對看看台灣司法模樣。

陳之漢表示，民進黨當年在街頭抗爭，指國民黨威權統治，他覺得現在民進黨更加誇張，國民黨以前怕被罵、官員會下台，如今，「自費看棒球的那位先生超過210萬元吧」，台灣現在是這種環境。

黃國昌有多件官司，遭北檢列為被告偵辦中。如「示範帶案」被控偽造文書罪；「樓梯間消失的42秒」案，涉攜出外交國防委員會秘密會議中的國防秘密資料，遭告發違反國家機密保護法及刑法洩漏國防機密罪；另捲入狗仔案，經民進黨立委王義川提告涉國安法等罪。

民進黨新潮流前立委賴勁麟，針對黃國昌在柯文哲競選總統總部開記者會，討伐民進黨綠能貪腐集團，控告黃妨害名譽；黃國昌質詢法務部關於沈裕雄（成衣大廠臺雅集團已故老董）遭詐50億元案，則被控涉貪汙不違背職務收賄罪，已分他字案偵辦中；去年民眾黨黨公民走讀案，黃國昌被控違反集會遊行法。

對於329上凱道討公道活動，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今表示，黨團成員自由參加，「應該要聲援啦！」傅崐萁涉競選小物案，遭控涉反滲透法等罪，台北地檢署2025年間搜索傅崐萁親信李慶隆住處，案件仍偵辦中，僅起訴李慶隆律師張睿文，法院依藏匿犯人罪，判刑8月，緩刑5年，向公庫支付120萬元。

民眾黨主席黃國昌。記者許正宏／攝影

立法院國民黨黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影