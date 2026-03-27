黃國昌號召329上凱道為柯文哲討公道 高雄上百名小草報名

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案遭判刑17年，民眾黨認為柯遭政治追殺及迫害，黨主席黃國昌昨發起329上凱道討公道活動。民眾黨高市黨部昨天深夜發出集結令，已有近百名小草響應，報名人數持續增加中，預計周日一早從高雄出發北上聲援活動。

民眾黨高市黨部貼文指出，沉默只會讓威權更加傲慢，站出來是對抗不公的唯一出路，面對綠色威權的橫行與傲慢，人民的憤怒已經到達臨界點，「我們拒絕再被無視、拒絕再被踐踏」，本周日將去凱達格蘭大道，要求賴清德出來面對人民！

高市黨部透露，累積已久的憤怒已經爆發，昨天晚上11點開表單截至中午為止，已有將近百人報名參加，目前人數持續增加中。

高雄聲援人士預計周日8時從市區中正路出發，沿途停靠楠梓少年法院及岡山7-11瓊林門市接應報名者，下午2時抵達凱達格蘭大道參與遊行。