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柯文哲重判17年民眾黨號召上凱道 嘉義出1輛遊覽車迅速額滿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案，遭台北地方法院重判17年、褫奪公權6年，引發支持者強烈反彈。民眾黨上午召開記者會，黨主席黃國昌號召群眾周日下午齊聚凱達格蘭大道「討公道」。民眾黨提名嘉義市長參選人、嘉義黨部主委張啓楷透過臉書社群平台發聲，呼籲支持者北上凱道集結。圖／取自張啓楷臉書
民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案，遭台北地方法院重判17年、褫奪公權6年，引發支持者強烈反彈。民眾黨上午召開記者會，黨主席黃國昌號召群眾周日下午齊聚凱達格蘭大道「討公道」。民眾黨提名嘉義市長參選人、嘉義黨部主委張啓楷透過臉書社群平台發聲，呼籲支持者北上凱道集結。圖／取自張啓楷臉書

民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案，遭台北地方法院重判17年、褫奪公權6年，引發支持者強烈反彈。民眾黨上午召開記者會，黨主席黃國昌號召群眾周日下午齊聚凱達格蘭大道「討公道」，強調這不只是為柯文哲個人發聲，更是為台灣司法公平正義站出來。黨中央號召，地方迅速響應。民眾黨提名嘉義市長參選人、嘉義黨部主委張啓楷透過臉書社群平台發聲，呼籲支持者北上凱道集結。

張啓楷說，「凱道集結！司法已死，民主蒙羞！17年的枷鎖，鎖不住正義的靈魂，這不是柯文哲一個人的戰鬥，這是台灣司法最黑暗的一 天，今天判的不只是柯文哲，更是判了台灣司法死刑。明眼人都看得出來：這是一場政治追殺，是執政黨試圖用司法的黑手，徹底剷除異己，沒收台灣人的民主！當權力可以隨意沒收自由，當司法淪為當權者的東廠，如果我們今天選擇沉默，明天我們都可能是下一個受害者。 周日29日下午，讓我們一起「上凱道，討公道！要一起上凱道的嘉義朋友們，請向林昱孜報名。」

貼文發布後，嘉義支持者反應熱烈。負責協助動員的東區議員參選人林昱孜指出，訊息一出湧入報名群眾，目前已有超過40人報名參加，1輛遊覽車名額迅速額滿，顯示基層支持動能不容小覷。隨著上凱道活動時間逼近，民眾黨從中央到地方串聯動員，凱道集會規模備受關注。此次行動不僅牽動柯文哲司法攻防，更影響政壇氛圍與地方選戰走向，後續發展值得持續觀察。

柯文哲 京華城

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