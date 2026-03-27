黃國昌：民進黨政治追殺 柯文哲無退黨與黨紀問題

北院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲遭判17年徒刑，外界關注是否有黨紀處分。民眾黨主席黃國昌今天說，緊急應變小組已清楚定調，這是民進黨政府對柯文哲的政治追殺、迫害，當然不會有退黨與黨紀處分問題。

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，昨天一審宣判。柯文哲貪污罪判刑13年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

黃國昌、民眾黨秘書長周榆修等人上午舉行記者會。媒體詢問，新竹市長高虹安涉貪案，在一審判決後高虹安就宣布退黨，柯文哲是否比照辦理、或有黨紀處分。

黃國昌表示，當初民眾黨緊急應變小組就已清楚定調，這是民進黨政府對柯文哲的政治追殺、迫害，「當然不會有退黨的問題，更不會有黨紀的問題」，黨紀是處理違反黨內廉政規範，不會處理遭政治迫害、司法追殺的黨內同志。

黃國昌說，昨天第一時間就已責成中央黨部一級主管，必須提供給柯文哲家人必要的溫暖跟支持，面對昨天離譜至極的判決，將心比心，大家都可以理解柯文哲妻子陳佩琪的心情難免會激動。

黃國昌表示，民眾黨會陪著柯文哲捍衛司法清白，也會陪同柯家人共同度過困難時期，昨天晚上黨部都已聯繫了陳佩琪、柯文哲的媽媽。

黃國昌說，他已正式發出全國總動員令，號召支持者29日下午站上凱達格蘭大道討公道，要討的不是柯文哲一個人的公道，而是台灣司法制度應該有的公平正義的公道。

黃國昌指出，中央黨部正密集籌備，昨晚已緊急完成路權申請，確定活動將在29日下午2時舉行，邀請所有看不下去政府濫用司法檢調、追殺政治競爭對手的台灣人民站出來，呼籲支持司法改革的民眾，一起走上凱道。

對於黃國昌號召民眾29日上凱道。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午召開輿情回應記者會時說，尊重司法判決，也尊重憲法賦予人民集會遊行的權利，呼籲各界理性看待，呼籲民眾黨守住民主法治底線，若充斥過多政治語言，對柯文哲的判決無好處。