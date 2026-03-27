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【重磅快評】國賓案不輸京華城 檢調不動如山？

聯合報／ 主筆室
高雄國賓飯店重建案被鑑定危老而獲容積獎勵，居民指評估明顯有瑕疵，質疑市府圖利業者。圖／聯合報系資料照片
高雄國賓飯店重建案被鑑定危老而獲容積獎勵，居民指評估明顯有瑕疵，質疑市府圖利業者。圖／聯合報系資料照片

京華城容積率從560%增至840%，被質疑圖利業者，台北市前市長、民眾黨創黨主席柯文哲昨天被台北地院依收賄、公益侵占及背信等罪判刑17年，褫奪公權6年，其中光護航京華城20%容獎、圖利121億元這一條就判13年；反觀被稱為京華城翻版的高雄國賓飯店容獎案，從840%提升至1142%，檢調至今不動如山，落差也未免太大了。

京華城案判決引來許多討論，其中討論最多的就是業者在行政程序中獲得的獎勵容積率，合議庭認為210萬元就是行賄「前金」，指柯文哲為求財團財支持而收受210萬元賄賂，並違背法令使京華城取得20％容獎，不法利益逾百億。但備受爭議的是，合議庭未採認「小沈 1500」是後謝，判決被認為不符比例原則，證據認定也與現實社會脫節，後續將是檢辯攻防重點。 

合議庭認定柯文哲違背職務收賄，本案應沒收犯罪所得，除了柯文哲、應曉薇等被告外，鼎越公司應沒收「不法利益」121億545萬6748元；這個金額不小 ，會不會受到二審支持，仍待觀察。 

判決指應沒收鼎越公司121億545萬6748元，這個金額是依據監察院報告得來，京華城20%容積率換算增加樓地板面積為18,463.2平方公尺，折合約5,585坪，換算時價得出柯文哲圖利業者金額逾百億元。

合議庭說得好，容積獎勵外部成本是排擠、壓縮未享有此一獎勵的全體市民生活空間，濫行增高容積將致環境汙染、交通壅塞、空間擠壓等社會成本，更將會直接加重都市或區域內固定的交通系統、可活動空間與土地乘載的負荷。

曾任台北市議員的前綠委高嘉瑜也義正辭嚴指出，她是第一個質詢京華城案的議員，容積率三級跳，換算獲利超過百億，柯文哲曾親口對她承諾「要560%容積就要用買的」，後來又說「法律問題法律解決」，最後開綠燈讓京華城取得840%容積，她感嘆柯戴上權力魔戒，變成幫「拿刀叉吃人肉的財團」端盤子的最大幫凶。 

合議庭和高嘉瑜都說得頭頭是道，容積率確是公共財，京華城獲得的容獎如有不法，自應接受法律制裁，但合議庭認為的121億餘元「不法利益」是符合事實嗎？鼎越公司為避免爭議，已主動申請將容積率從 840% 調降為728%，願意放棄20%的容獎，目前仍在補件程序中。如果定案，鼎越究竟有無拿到「不法利益」？

再來看高雄國賓飯店的容獎案，台北市府給京華城的20%容獎被認定是「非法利益」，但高雄國賓都更容積率高達1142％，比京華城還高出一大截，檢調風風火火偵辦京華城案，聲稱不法圖利金額逾百億，卻只查到210萬「前金」；依這種邏輯，國賓案雖無證據顯示有異常金流，但光是1142%的容積率難道引不起檢調關注，毋寧怪事？。

位於愛河畔的國賓飯店申請重建住商大樓因獲危老建築認定，容積率從法定840%飆升到1142%，可蓋58樓、52樓兩棟超高大廈，但周邊居民指鑑定報告有瑕疵，首次危險度評估分數R值為26.87分，顯示耐震結構安全、非危樓；第二次R值上升到65.71分，因而被認定危樓獲得容積獎勵，質疑市府圖利。

最特別是，國賓案前後做了4份鑑定報告，高市府及業者的鑑定都符合危老建築，但自救會自行委託土木技師公會鑑定報告均在安全範圍，貓膩在於市府及業者採認四樓為弱層，和國土署採一樓基面認定不同 ，自救會認為依這種計算基準，「全台灣包括台北101大樓及所有建築物都可評估為危樓」。

再來算一下國賓飯店依危老鑑定報告取得的容積獎勵，容積率從840%提升至1142%，換算樓地板面積增加約20,254.73 平方公尺、6,127 坪，這比京華城還多了500多坪，利益之大，還真是夠引人側目；高雄市副市長林欽榮曾在京華城案強力反對，但對國賓飯店卻未聞異議？

在居民的抗議聲中，業者其實有回應，決定將原設計的兩棟大樓降至55樓、48樓，地下室深挖7層縮減為6層，建蔽率從42.37%降至41.78%，實質使用的容獎與權利價值隨之退讓與減少，這不也是鼎越主動申請將容積率從840%調降為728%的翻版？檢調既然查了京華案，國賓案都吵了一年多，不也應該比照？ 

柯文哲 京華城

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