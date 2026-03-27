柯文哲案重判 趙少康質疑：檢調「先鬥臭再鬥垮」 為判決鋪路

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，昨日一審判有期徒刑17年，柯直呼「政治介入司法」。中廣前董事長趙少康今日表示，他不禁懷疑政治到底有沒有介入，質疑偵查過程屢屢洩密給媒體，是「要鬥垮先鬥臭」的操作，徹底摧毀社會形象，再為判決鋪路。司法是社會正義最後防線，若連這道防線都讓人感到粗糙，人民還要如何相信公平與正義？

趙少康說，昨天柯文哲案一審宣判，結果是重判17年。坦白說，這樣的刑度，他認為真的非常重，也不禁懷疑政治到底有沒有介入？他原本對這個案子的判斷，是如果成立，應該會落在「圖利罪」。畢竟圖利罪的認定相對寬鬆，但最後反而以受賄罪判刑。

趙少康表示，法院的認定，是將210萬元的政治獻金視為對價關係，直接判定構成收賄。但210萬與京華城容積獲利110億的對價，實在相差太遠。俗話說，「抓賊要抓贓」，今天如果真的犯法，當然應該依法嚴辦，但前提是證據必須清楚、完整，能夠讓人信服。

趙少康說，然而這個案子，連柯文哲自己都提到，檢調連柯文哲已過世岳父的帳戶都查了，金流翻得如此徹底，卻仍然沒有找到明確的不法資金。就連調查中提到的Excel檔案「小沈1500」，最後法院也沒有採納為證據，但卻因為這210萬元政治獻金，被認定為收賄並重判，這樣的邏輯，難免讓人產生質疑。

趙少康指出，整個案子並不能只單看判決結果，而是整個司法過程。從一開始檢察官對柯文哲提出「無限抗告」，羈押超過一年，再到偵查內容都被特定媒體「大公開」，這一連串過程，都讓大家覺得不滿。尤其是偵查內容外流的問題最為關鍵，每當檢方偵辦重大案件，總會對當事人強調「偵查不公開」，但往往過沒幾天，周刊媒體卻能鉅細靡遺地披露偵查內容。

趙少康質疑，問題來了，當事人沒有說，辯護律師沒有說，周刊登出來的內容都對當事人不利，那是什麼人在說？檢調機關查案能力如此強大，但面對一再發生的洩密問題，卻從未見有檢察官被追究責任，這樣的雙重標準，如何讓人民相信制度的公正？讓人質疑，是不是為了「要鬥垮先鬥臭」的操作，先讓你社會形象徹底被摧毀，後面再為判決來鋪路。

趙少康強調，檢察官說要上訴，相信柯文哲一定也會繼續上訴。但這個案件，已經不只是個人清白與否的問題，而是整個司法體系的信任問題。司法是社會正義最後一道防線，如果連這道防線，都讓人感到粗糙、甚至帶有選擇性，人民還要如何相信公平與正義？