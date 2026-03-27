快訊

Google搜尋超強新功能登場！AI模式增「搜尋Live」 對話就能幫你找資料

南投政壇「清流」殞落 前縣長林源朗凌晨猝逝享壽86歲

建議獨居！「3生肖父母」老了不適合跟子女住...龍控制狂、他動不動罵人

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲案重判 趙少康質疑：檢調「先鬥臭再鬥垮」 為判決鋪路

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案，一審判有期徒刑17年。中廣前董事長趙少康今日表示，他不禁懷疑政治到底有沒有介入，質疑偵查過程屢屢洩密給媒體，是「要鬥垮先鬥臭」的操作，徹底摧毀社會形象，再為判決鋪路。司法是社會正義最後防線，若連這道防線都讓人感到粗糙，人民還要如何相信公平與正義？圖／趙少康臉書
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案，一審判有期徒刑17年。中廣前董事長趙少康今日表示，他不禁懷疑政治到底有沒有介入，質疑偵查過程屢屢洩密給媒體，是「要鬥垮先鬥臭」的操作，徹底摧毀社會形象，再為判決鋪路。司法是社會正義最後防線，若連這道防線都讓人感到粗糙，人民還要如何相信公平與正義？圖／趙少康臉書

民眾黨前主席柯文哲京華城等案，昨日一審判有期徒刑17年，柯直呼「政治介入司法」。中廣前董事長趙少康今日表示，他不禁懷疑政治到底有沒有介入，質疑偵查過程屢屢洩密給媒體，是「要鬥垮先鬥臭」的操作，徹底摧毀社會形象，再為判決鋪路。司法是社會正義最後防線，若連這道防線都讓人感到粗糙，人民還要如何相信公平與正義？

趙少康說，昨天柯文哲案一審宣判，結果是重判17年。坦白說，這樣的刑度，他認為真的非常重，也不禁懷疑政治到底有沒有介入？他原本對這個案子的判斷，是如果成立，應該會落在「圖利罪」。畢竟圖利罪的認定相對寬鬆，但最後反而以受賄罪判刑。

趙少康表示，法院的認定，是將210萬元的政治獻金視為對價關係，直接判定構成收賄。但210萬與京華城容積獲利110億的對價，實在相差太遠。俗話說，「抓賊要抓贓」，今天如果真的犯法，當然應該依法嚴辦，但前提是證據必須清楚、完整，能夠讓人信服。

趙少康說，然而這個案子，連柯文哲自己都提到，檢調連柯文哲已過世岳父的帳戶都查了，金流翻得如此徹底，卻仍然沒有找到明確的不法資金。就連調查中提到的Excel檔案「小沈1500」，最後法院也沒有採納為證據，但卻因為這210萬元政治獻金，被認定為收賄並重判，這樣的邏輯，難免讓人產生質疑。

趙少康指出，整個案子並不能只單看判決結果，而是整個司法過程。從一開始檢察官對柯文哲提出「無限抗告」，羈押超過一年，再到偵查內容都被特定媒體「大公開」，這一連串過程，都讓大家覺得不滿。尤其是偵查內容外流的問題最為關鍵，每當檢方偵辦重大案件，總會對當事人強調「偵查不公開」，但往往過沒幾天，周刊媒體卻能鉅細靡遺地披露偵查內容。

趙少康質疑，問題來了，當事人沒有說，辯護律師沒有說，周刊登出來的內容都對當事人不利，那是什麼人在說？檢調機關查案能力如此強大，但面對一再發生的洩密問題，卻從未見有檢察官被追究責任，這樣的雙重標準，如何讓人民相信制度的公正？讓人質疑，是不是為了「要鬥垮先鬥臭」的操作，先讓你社會形象徹底被摧毀，後面再為判決來鋪路。

趙少康強調，檢察官說要上訴，相信柯文哲一定也會繼續上訴。但這個案件，已經不只是個人清白與否的問題，而是整個司法體系的信任問題。司法是社會正義最後一道防線，如果連這道防線，都讓人感到粗糙、甚至帶有選擇性，人民還要如何相信公平與正義？

柯文哲 京華城

延伸閱讀

【即時短評】柯文哲案「偵查大公開」 看出政治介入的那隻手

柯文哲怒轟司法「政治劇本早寫好」 民眾黨329上凱道

冷眼集／速審重判柯文哲 凸顯司法雙標

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

相關新聞

柯文哲案重判 趙少康質疑：檢調「先鬥臭再鬥垮」 為判決鋪路

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，昨日一審判有期徒刑17年，柯直呼「政治介入司法」。中廣前董事長趙少康今日表示，他不禁懷疑政治到底有沒有介入，質疑偵查過程屢屢洩密給媒體，是「要鬥垮先鬥臭」的操作，徹底摧毀社會形象，再為判決鋪路。司法是社會正義最後防線，若連這道防線都讓人感到粗糙，人民還要如何相信公平與正義？

柯文哲記者會交疊黃國昌瞬間被捕捉 網讚「神攝影」打敗動態影像

前民眾黨主席柯文哲昨(26)日在一審判決出爐後召開記者會，一張由《聯合報》攝影記者捕捉的照片在網路上迅速引發熱議。畫面中，因多重光源交錯，坐在一旁的黃國昌身影投射在柯文哲後方，形成視覺錯位效果，讓網紅四叉貓(劉宇)不禁在臉書分享，並戲稱「柯文哲已經變成黃國昌的形狀了！」

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

歷經一年半調查與審理，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，於3月26日下午迎來關鍵判決，台北地院一審宣判，柯文哲4罪判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。 此案自偵辦以來，橫跨司法與政壇，引發高度關注與討論，如今判決結果出爐，不僅牽動柯文哲個人政治前途，也為整起「京華城風暴」寫下重要階段性一頁。「聯合新聞網」為大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂事件的來龍去脈與最新走向。

影／林欽榮避談柯文哲判刑案低調回應「以市政為重」

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案及政治獻金等案件，昨天一審遭判處17年徒刑，消息曝光後引發政壇與社會高度關注。曾任台北市副市長、現任高雄市副市長的林欽榮，過去曾在京華城案中以證人身分出庭作證，因此外界關注他對此次判決的看法。林欽榮今日出席高雄R17世運站A6都更案招商說明會時，面對媒體詢問，態度相當低調，未對案件內容或判決結果發表評論。

柯文哲遭重判17年 侯友宜：司法審理要接受各方檢驗

台北市前市長柯文哲因涉京華城案遭判17年、褫奪公權6年，柯稱自己絕對不會屈服。今新北市長侯友宜今出席新北兒童節活動，媒體詢問對柯文哲案看法，侯對此表示，司法審理過程中最重要的是公正、公平，要接受各方的檢驗。

影／柯文哲遭判17年痛批政治介入？賴清德現身TMTS「看一眼、沒回應」

賴清德總統今出席2026TMTS台灣國際工具機展，被媒體問及有關「民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案一審判有期徒刑17年，柯文哲說是『政治介入司法』」，以及「昨晚與台中市長盧秀燕等人同框美國在台協會謝年飯」等話題時，賴清德當時正與台灣工具機公會理事長陳紳騰說話，僅抬頭看一眼，沒有回應，旋即離開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。