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影／林欽榮避談柯文哲判刑案低調回應「以市政為重」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市副市長林欽榮不回應柯文哲判刑案。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮不回應柯文哲判刑案。記者劉學聖／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案及政治獻金等案件，昨天一審遭判處17年徒刑，消息曝光後引發政壇與社會高度關注。曾任台北市副市長、現任高雄市副市長的林欽榮，過去曾在京華城案中以證人身分出庭作證，因此外界關注他對此次判決的看法。林欽榮今日出席高雄R17世運站A6都更案招商說明會時，面對媒體詢問，態度相當低調，未對案件內容或判決結果發表評論。

林欽榮表示，「這是在高雄市政，我就不回應這個問題，請原諒」，並進一步指出，目前市府重心仍放在市政推動與城市發展，對於與高雄市政無直接相關的司法與政治議題，不便多做回應。他也以「市政比較忙，抱歉」簡短回應媒體提問，隨即結束相關話題轉身離去。

高雄市副市長林欽榮不回應柯文哲判刑案。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮不回應柯文哲判刑案。記者劉學聖／攝影

高雄市副市長林欽榮不回應柯文哲判刑案。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮不回應柯文哲判刑案。記者劉學聖／攝影

柯文哲 京華城

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