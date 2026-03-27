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柯文哲遭重判17年 侯友宜：司法審理要接受各方檢驗

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜談柯文哲遭重判，司法審理過程需接受各方檢驗。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜談柯文哲遭重判，司法審理過程需接受各方檢驗。記者林媛玲／攝影

台北市前市長柯文哲因涉京華城案遭判17年、褫奪公權6年，柯稱自己絕對不會屈服。今新北市長侯友宜今出席新北兒童節活動，媒體詢問對柯文哲案看法，侯對此表示，司法審理過程中最重要的是公正、公平，要接受各方的檢驗。

媒體詢問柯遭重判，民眾黨影響力可能會受影響，未來怎麼看藍白合？侯友宜回應說，他常說當兩個政黨要合作，如何對人民更好，最重要是政策議題上的合作，透過政黨合作，可讓社會更進步、未來會更好。

柯文哲 京華城

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