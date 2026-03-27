對柯文哲祭黨紀？ 黃國昌：廉政規範 非用來處理政治迫害案件

民眾黨前主席柯文哲一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，外界關注藍白合是否會因判決更加緊密。民眾黨主席黃國昌今表示，當執政者擺爛的時候，在野黨更要負起責任，所以他們會持續以人民、民生、國家利益為優先，做該做的事。

民眾黨今日舉行「戰！03/29上凱道討公道」記者會，會後有媒體詢問，藍白合作會不會因為這次判決變得更緊密，或者反而會拉開距離？黃國昌說，在政治上，民眾黨一向是以國家利益高於政黨利益。從過去到現在，即使在面對對柯文哲追殺的司法案件，他們在國會該推動的法案仍從未停止。

黃國昌指出，可很諷刺的是，很多民眾黨推動的改革法案，都是民進黨過去主張、但現在反對的。舉例去年5月13日藍白共推的核管法，當時民進黨強力反對，甚至指控他們配合中共，後來賴清德又感謝國會通過法案。這說明當執政者擺爛的時候，在野黨更要負起責任，所以他們會持續以人民、民生、國家利益為優先，做該做的事。

當被問到新竹市長高虹安涉貪案，一審判決後就宣布退黨，柯文哲案是否會比照辦理，或有黨紀處分？黃國昌表示，在案件發生的第一時間，民眾黨緊急應變小組就已經清楚定調，這是來自於民進黨政府對柯文哲的政治迫害。既然是政治迫害，當然不會有退黨的問題，也不會有黨紀處分問題。黨紀是用來處理違反黨內廉政規範的情形，而不是用來處理遭到政治迫害的案件。

針對內政部長劉世芳早上受訪時表示，最後定讞時才代表終身不得參選總統，但目前為止還沒有發生。黃國昌回嗆，內政部長說的風涼話，請自己回去複習選罷法。

至於昨日判決出來後是否有關心柯文哲家人？黃國昌表示，昨天第一時間他就指示中央黨部相關單位，提供柯家人所有必要的協助與支持。面對這樣的結果，任何人站在家屬的角度都可以理解，他們的情緒一定非常激動。在這條路上，他們會陪著柯文哲捍衛清白，也會陪伴柯家人，一起度過這段困難的時間。