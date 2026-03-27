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329上凱道不只討柯文哲公道 民眾黨：討台灣司法公平正義

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨今舉行記者會，號召支持者3月29日上凱道追求司法正義。記者許正宏／攝影
民眾黨今舉行記者會，號召支持者3月29日上凱道追求司法正義。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城等案，昨日一審判決出爐，柯被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。 民眾黨今日舉行記者會，黨主席黃國昌宣布將進行全國總動員，3月29日上凱道討公道，「討的不只是柯文哲一個人的公道，而是台灣司法制度應有的公平正義。」

黃國昌表示，相信民眾黨全體黨公職、眾多支持者昨晚都難以接受且充滿憤怒，許多支持者徹夜難眠，但民眾黨的精神是越困難艱苦，越團結堅韌，絕不會被打倒。民進黨對柯文哲及民眾黨動用司法檢調，濫用司法機器進行抹黑追殺，只會讓民眾黨更堅韌、團結及勇敢。

黃國昌指出，「司法應該是民主社會的支柱，如果司法淪為政治殺戮戰場，有顏色之分，那麼司法的理性、客觀、公正與存在價值，以及人民對司法的信賴，將完全喪失。」這段話不是他說的，而是2009年7月17日，民進黨主席蔡英文寫給全體黨員的公開信，難以相信執政後的民進黨從2024年夏天搜索民眾黨部、關押柯文哲，到昨天赤裸裸展示什麼叫司法淪為政治打手。

黃國昌說，昨晚包括律師團、主席和他，針對北檢的判決向社會做了清楚說明，到目前為止，賴政府不願面對和回答如何處理偵辦過程中違法濫權的檢察官，越有助於追殺柯文哲的檢察官通通都升官，配合民進黨追殺競爭對手、符合民進黨意志的，違法責任不必被追究，證人可以被恐嚇，甚至210萬柯文哲不知道的政治獻金，也可以被說成是貪污。這反映出高舉司法改革的民進黨，不僅沒改革司法，反而讓司法工具化越來越嚴重。

黃國昌表示，今天上午民眾黨召開中央委員與中央評議委員擴大會議，一致決議將陪伴柯文哲捍衛清白，也會積極投入司法改革。為了展現決心與行動，民眾黨將進行全國總動員，3月29日上街頭討公道。要討的不只是柯文哲一個人的公道，而是台灣司法制度應有的公平正義。

中央評議委員、台北市議員陳宥丞說，昨天判決出來的同時，綠色側翼鋪天蓋地，用各種方式攻擊民眾黨，讓他們更不甘心，不過也看到一點希望。律師團分析，有信心在二審司法攻防上，把證據重新整理，在二審讓柯文哲無罪。但司法真的有救嗎？要靠大家上街頭，不上凱道司法公平正義不會到。

民眾黨新北市議員陳世軒說，陳宥丞所說二審提出更多證據，是在如果司法是在正常的情況下，但這兩年對柯文哲的追殺已經不是正常的司法。若在未來的日子裡賴清德的手不願伸出司法，未來結果很難預料，因此希望台灣民眾站出來，上街頭討公道。

柯文哲 京華城

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