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「一個微笑判13年？」沈政男質疑京華城案收賄認定邏輯

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲（前排中）涉京華城案，一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。圖／本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲（前排中）涉京華城案，一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。圖／本報資料照片

台北地院審理京華城案，一審判處前台北市長柯文哲17年徒刑，引發各界議論。醫師沈政男發文指出，判決在收賄與圖利認定上高度採信檢方說法，對辯方幾乎全盤否定，質疑論證違背學理與實務，恐掀司法與政治效應。

台北地方法院就京華城案判決柯文哲17年，其中違背職務收賄罪判刑13年，成為整體刑度關鍵。對此，沈政男分析判決理由指出，法院幾乎完全依循台北地檢署起訴內容，未採信辯方主張，論證方式引發爭議。

在收賄部分，判決認為威京集團主席沈慶京與柯文哲會面後「面露滿意微笑」，再加上市府後續推動相關案件審議程序，據此推論雙方已形成默示對價合意。沈政男質疑，僅憑會後反應與後續行政作為即推定賄賂成立，屬過度推論，缺乏直接證據支持。

沈政男並指出，柯文哲任內同時身兼政黨主席，政治獻金往來頻繁，包括朱亞虎匯入民眾黨帳戶的210萬元，性質上與其他捐款無異。若僅因捐款者同時有行政案件，即推定為賄賂，恐模糊政治獻金與不法金流界線；依實務見解，仍須具備對價合意及因果關係，方能構成犯罪。

就行政作為部分，判決認為市府將京華城陳情案送交都市計畫委員會研議，屬履行先前合意內容。不過沈政男認為，該案訴訟標的與陳情內容性質不同，前者涉及既有樓地板面積保障，後者則為申請自提細部計畫，兩者難以直接連結為對價履行。

在圖利罪部分，法院認定依都市計畫法第24條核給容積獎勵屬違法。沈政男指出，過去實務上已有多起依該條文給予容積獎勵案例，質疑法院忽視制度沿革，對法條作出與既有實務不符的解釋。

此外，判決認定柯文哲「明知違法」，係依據專家會議曾提出合法性質疑。沈政男則表示，同一會議中亦有專家持相反意見並支持合法性，但相關證詞未被採信，質疑法院採證偏頗。

沈政男進一步指出，柯文哲一審刑期逾17年，短期內將影響參選總統資格，但若二審改判仍有變數。面對判決結果，民眾黨規劃舉辦集會並觀察民意反應，後續發展恐牽動未來選舉布局。

他認為，此案已不僅止於司法審理，若社會反彈擴大，可能對2026及2028年選情產生關鍵影響。

柯文哲 京華城

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