影／柯文哲京華城案遭重判 昔關鍵證人林欽榮避談：市政較忙

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金等案一審遭判17年徒刑，曾任台北市副市長、現任高雄市副市長的林欽榮，過去曾在京華城案中出庭作證，今被問及柯遭重判一事，他以「市政比較忙，抱歉」避談，未進一步回應。

林欽榮今天出席高雄R17世運站A6都更案招商說明會表示，「這是在高雄市政，我就不回應這個問題，請原諒」，對柯案司法判決與政治議題低調不回應。

京華城案審理過程，林欽榮曾以證人身分出庭，針對容積率爭議作出多項關鍵證詞，他指柯文哲對於京華城案決策「一定知情」，以柯的聰明用功態度處理市政，不可能對此案毫不知情。

林欽榮證稱，當年擔任台北市副市長期間，曾明確反對將京華城容積率提高至560%以上，強調「多給1平方公尺都是圖利」，對相關決策抱持審慎態度，他也提到，最終離開台北市府，並非出於個人恩怨，而是理念不合。

對於林欽榮證詞，柯文哲當時反擊指控林欽榮是「民進黨塞給我的人」，質疑證詞為案件起訴關鍵，痛批是「作偽證」。如今一審判決出爐，爭議再度浮上檯面，不過，林欽榮今面對媒體詢問，選擇不再多作說明，強調以市政為優先。