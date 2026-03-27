民眾黨號召329上凱道 傅崐萁：藍委自由參加「應該要聲援」

民眾黨前主席柯文哲昨一審重判17年、褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌要全國動員號召小草，329上凱道討公道。國民黨團今黨團大會中有談及此事，總召傅崐萁說自由參加，但應該要聲援啦。

傅崐萁今在黨團大會後被問及是否要聲援柯文哲，他說已經有正式讓大家知道都自由參加，「應該要聲援」。國民黨立委陳雪生也說，對這樣的司法看不下去「在亂搞」會去聲援；國民黨立委羅明才說，3月29日是青年節，他樣子也是青年，要帶著跑馬拉松精神上凱道。國民黨立委賴士葆也說，黨團有說自由參加、鼓勵啦。

至於柯文哲案件的政治影響，賴士葆說，會加速整合藍白，藍白力道只會更強不會更弱，因此藍白在年底選舉不會太差，也認為京華城案稱圖利120幾億，但只給民眾黨200多萬，外面都覺得比例差太多。